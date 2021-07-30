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Экономика

Крупный частный инвестор приобрел алтайского вертолетного перевозчика

«Система телеком активы», входит в АФК «Система», купила вертолетного перевозчика в Республике Алтай «Алтайавиа», сообщает «Интерфакс».

Вертолет Robinson R-44.
Вертолет Robinson R-44.
CC0

Прежний собственник перевозчика, «Резорт-м», вышел из капитала, передав 100% организации «Система телеком активы».

По словам управляющего партнера «Системы» Али Узденова, покупка позволит корпорации «выйти на перспективный рынок малой авиации», а также соответствует плану развития авиационного и туркластера на Алтае.

В ближайшее время «Система» планирует расширить парк авиакомпании новыми вертолетами. Пока парк состоит из 11 вертолетов: Robinson R66, Robinson R44, Ми-8Т, Ми-8МТВ и Eurocopter AS350.

«Алтайавиа» имеет сеть посадочных площадок на туристических объектах Алтая и Сибири и является официальным дилером Robinson Helicopter Company в России.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году, входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000.

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