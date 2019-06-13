Крупный инвестор просит помощи в реализации на Алтае мега-проекта на 3 млрд рублей

Группа компаний «Черкизово» может ускорить реализацию своего проекта по увеличению мощностей на «Алтайском бройлере» при условии, что краевые власти окажут ей помощь. В общей сложности инвестор готов направить на развитие АПК региона около 3 млрд рублей.

В ближайшие годы «Черкизово» хочет построить две новые площадки откорма, элеватора на 30−60 тысяч тонн единовременного хранения, провести реконструкцию инкубатора, комбикормового завода и перерабатывающего комплекса.

Сроки реализации этого проекта, инвестор не называет.

«Для расширения производства необходимы помощь, поддержка и содействие региона, в частности в вопросах выделения земли, развития инфраструктуры и др. Поддержка правительства Алтайского края может напрямую способствовать более быстрой реализации проекта по увеличению мощности „Алтайского бройлера“», — говорится в официальном сообщении компании.

Как рассказл altapress.ru вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов, речь, скорее всего, идет о создании инженерных коммуникаций на площадках под будущее строительство.

По словам чиновника, существует практика, когда местные власти берут на себя подобные расходы. Как правило, эти условия прописываются в соглашении между регионом и инвестором.

Предприятие «Алтайский бройлер». Олег Богданов

Напомним, именно такой документ был подписан губернатором Алтайского края Виктором Томенко с группой компаний «Черкизово» на проходившем в начале июня Петербургском экономическом форуме. Подробности соглашения не разглашаются.