Агрохолдинг-лидер молочной отрасли получит в Алтайском крае землю без торгов

Животноводческий комплекс, который намерена строить в Тальменском районе «дочка» «ЭкоНивы АПК холдинга» — «ЭкоНива Алтай» — это первый инвестпроект агрохолдинга в Алтайском крае. Президентом холдинга является Штефан Дюрр, бывший немецкий фермер, переехавший в Россию в 1990-х годах.
Детали инвестпроекта
- Общий объем инвестиций: около 3,2 млрд рублей.
- Источник финансирования: собственные средства инвестора.
- Будет производить: 55 тыс. тонн молока в год.
- Сроки строительства: II квартал 2019 года — IV квартал 2020 года.
- Количество скота: 1-я очередь 6 тыс. голов, 2-я — еще 6 тыс.
- Порода: голштинская.
- Рабочие места: 160.
Землю уже нашли
Для обеспечения кормовой базой «ЭкоНиве Алтай» подготовили в Тальменском районе 20 участков общей площадью более 14 тыс. гектаров, сообщает сайт правительства региона.
В том числе за счет расторжения договоров с недобросовестными арендаторами: к примеру, около 10 тыс. гектаров не обрабатывались на протяжении пяти лет. Теперь эти земли вновь будут вовлечены в оборот. В 2019 году «ЭкоНива Алтай» планирует засеять 7 тыс. гектаров.
Участки без торгов
Участки предоставят компании без торгов, так как ее проект включили на заседании инвесткомиссии в реестр приоритетных. Предоставление участков без торгов станет третьим случаем в Алтайском крае. Ранее на таких же условиях участки предоставили под строительство за счет средств частных инвесторов двух медицинских центров. Новые медучреждения введут в эксплуатацию уже в 2019 году.
Для включения в реестр приоритетных проект должен соответствовать условиям: сумма инвестиций — не менее 300 млн рублей, используются внебюджетные средства, из которых не менее 20% - собственные.
9 фактов о Штефане Дюрре
- Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (Германия), в 2013 году стал гражданином России.
- Бизнес в России начинал с поставок сельхозтехники, в дальнейшем компания «ЭкоНива» разделилась на два самостоятельных холдинга -«ЭкоНиваТехника-Холдинг» и «ЭкоНива-АПК Холдинг».
- Дюрр — соучредитель и гендиректор компании «ЭкоНива АПК холдинг», второй соучредитель — германская компания Ekosem-Agrar.
- «ЭкоНива АПК холдинг» — российский лидер по производству молока и входит в ТОП-10 мировых производителей молока. По данным на 3 апреля, производит 2 тыс. тонн молока в сутки.
- У нее около 25 дочерних предприятий в различных регионах России.
- Площадь обрабатываемых земель — 500 тыс. га (на 9 января 2019 гола).
- В аграрном производстве занято около 10 тыс. сотрудников.
- 10 апреля «ЭкоНива АПК холдинг» открыла 22-й животноводческий комплекс в Рязанской области.
- В холдинг входят перебарывающие предприятия, не позднее 2025 года компания планирует самостоятельно перерабатывать все свое молоко и отказаться от сотрудничества с другими переработчиками.
Источник: Агроинвестор.