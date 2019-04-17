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17 апреля
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Экономика

Агрохолдинг-лидер молочной отрасли получит в Алтайском крае землю без торгов

Проект строительства в Алтайском крае животноводческого комплекса, заявленный крупным российским холдингом «ЭкоНива АПК», включен в число приоритетных. Это позволит предоставить ему без торгов участки для выращивания кормов, в которых очень нуждается компания. Об этом заявили на заседании инвестиционной комиссии в правительстве края.

На одном из комплексов "ЭкоНивы АПК холдинг".
На одном из комплексов "ЭкоНивы АПК холдинг".
ekoniva-apk.ru

Животноводческий комплекс, который намерена строить в Тальменском районе «дочка» «ЭкоНивы АПК холдинга» — «ЭкоНива Алтай» — это первый инвестпроект агрохолдинга в Алтайском крае. Президентом холдинга является Штефан Дюрр, бывший немецкий фермер, переехавший в Россию в 1990-х годах.

Детали инвестпроекта

  • Общий объем инвестиций: около 3,2 млрд рублей.
  • Источник финансирования: собственные средства инвестора.
  • Будет производить: 55 тыс. тонн молока в год.
  • Сроки строительства: II квартал 2019 года — IV квартал 2020 года.
  • Количество скота: 1-я очередь 6 тыс. голов, 2-я — еще 6 тыс.
  • Порода: голштинская.
  • Рабочие места: 160.

Землю уже нашли

Для обеспечения кормовой базой «ЭкоНиве Алтай» подготовили в Тальменском районе 20 участков общей площадью более 14 тыс. гектаров, сообщает сайт правительства региона.

В том числе за счет расторжения договоров с недобросовестными арендаторами: к примеру, около 10 тыс. гектаров не обрабатывались на протяжении пяти лет. Теперь эти земли вновь будут вовлечены в оборот. В 2019 году «ЭкоНива Алтай» планирует засеять 7 тыс. гектаров.

Продкуция агрохолдинга.
Продкуция агрохолдинга.
ekoniva-apk.ru

Участки без торгов

Участки предоставят компании без торгов, так как ее проект включили на заседании инвесткомиссии в реестр приоритетных. Предоставление участков без торгов станет третьим случаем в Алтайском крае. Ранее на таких же условиях участки предоставили под строительство за счет средств частных инвесторов двух медицинских центров. Новые медучреждения введут в эксплуатацию уже в 2019 году.

Для включения в реестр приоритетных проект должен соответствовать условиям: сумма инвестиций — не менее 300 млн рублей, используются внебюджетные средства, из которых не менее 20% - собственные.

Штефан Дюрр
Штефан Дюрр
www.ekoniva-apk.ru/

9 фактов о Штефане Дюрре

  1. Штефан Дюрр родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (Германия), в 2013 году стал гражданином России.
  2. Бизнес в России начинал с поставок сельхозтехники, в дальнейшем компания «ЭкоНива» разделилась на два самостоятельных холдинга -«ЭкоНиваТехника-Холдинг» и «ЭкоНива-АПК Холдинг».
  3. Дюрр — соучредитель и гендиректор компании «ЭкоНива АПК холдинг», второй соучредитель — германская компания Ekosem-Agrar.
  4. «ЭкоНива АПК холдинг» — российский лидер по производству молока и входит в ТОП-10 мировых производителей молока. По данным на 3 апреля, производит 2 тыс. тонн молока в сутки.
  5. У нее около 25 дочерних предприятий в различных регионах России.
  6. Площадь обрабатываемых земель — 500 тыс. га (на 9 января 2019 гола).
  7. В аграрном производстве занято около 10 тыс. сотрудников.
  8. 10 апреля «ЭкоНива АПК холдинг» открыла 22-й животноводческий комплекс в Рязанской области.
  9. В холдинг входят перебарывающие предприятия, не позднее 2025 года компания планирует самостоятельно перерабатывать все свое молоко и отказаться от сотрудничества с другими переработчиками.

Источник: Агроинвестор.

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