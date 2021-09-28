28 сентября -1°C
﻿
Экономика

Крупный уральский инвестор зашел на Алтай и прикупил базу

Группа компаний «Сигма», владеющая активами в Челябинской и Оренбургской областях, выкупила предприятие на Алтае. Речь идет о «Хлебной базе 39» в Благовещенском районе.

Приемка зерно нового урожая.
Приемка зерно нового урожая.
Сергей Бутин

О состоявшейся сделке сообщил в соцсетях бывший владелец предприятия — компания «Элли».

«Желаем нашему партнеру и новоиспеченному владельцу крупного актива успехов в Алтайском крае, а также надежных партнеров», — говорится в сообщении.

«Хлебная база 39» находится на станции Леньки. Емкость для хранения зерна составляет 200 тыс. тонн.

Предприятие оснащено высокопроизводительными зерносушилками, одна из которых расположена в элеваторе и три — на линии зерноскладов. Кроме приемки и отгрузки зерна автомобильным транспортом предприятие имеет возможность отгружать зерно по железной дороге.

Что известно о собственнике

Группа компаний «Сигма» является одним из крупнейших на Урале и в Башкирии агропромышленных холдингов. В сферу ее интересов до сентября входили семь предприятий — три маслозавода и элеватора, а также предприятие по производству комбикормов.

Теперь у «Сигмы» есть еще один актив на Алтае. Сумма сделки не разглашается.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость