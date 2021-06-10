«Крупяной завод» в Алтайском крае встал на рельсы нацпроекта «Производительность труда»

4 июня на предприятии состоялось стартовое совещание с участием сотрудников компании, экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и представителей Минэкономразвития Алтайского края.

Отметим, что ООО «Крупяной завод» является участником девятой волны нацпроекта в регионе под руководством экспертов ФЦК.

На данный момент предприятие завершило этап подготовки, который включал в себя диагностику готовности к реализации проекта, выбор пилотного потока (производства крупы гречневой), а также формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Руководитель ООО «Крупяной завод» Александр Михеев на общем собрании коллектива рассказал о поставленных задачах и целях, а также акцентировал внимание на значимости результатов проекта для каждого сотрудника и компании.

Эксперты ФЦК, в свою очередь, презентовали нацпроект «Производительность труда» и лучшие кейсы предприятий-участников, а также обозначили порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства.

Коллективу завода рассказали о влиянии улучшений на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В течение трех месяцев на предприятии предстоит активная работа по анализу текущего состояния, определению «узких» мест пилотного потока, разработке и внедрению мероприятий по улучшению.

Эксперты ФЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru

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