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Экономика

Крутое пике: курс доллара взлетел выше 105 рублей, евро — 127

На внебиржевом рынке Forex курсы рубля к доллару и евро подскочили на 25,48% и 24,12%, сообщает РБК.

Памятник рублю в Сыктывкаре.
Памятник рублю в Сыктывкаре.
prockomi.ru

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 6:55 мск подскочил на 25,48% и достиг 105,2710 руб./долл, следует из данных сервиса investing.com. Это значение более чем на 20 руб. превышает уровень закрытия торгов 25 февраля — 83,89 руб./долл.

Курс евро вырос примерно на столько же — на 24,12%, составив 117 руб. (+22,8 руб. к предыдущему закрытию).

Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России.

Валютные торги на Мосбирже, на которые ориентируются инвесторы, отложены до 10:00 мск.

Между тем банк в Новосибирске продает евро по 275 рублей, сообщает Тайга. инфо 28 февраля.

Банки опубликовали курсы продажи и покупки валюты в новосибирских отделениях. Судя по сервису banki.ru, некоторые финансовые организации предлагают купить евро по 200 или даже 275 рублей.

Банк «Финам», судя по официальному сайту, предлагает продажу долларов по 150, а евро по 200 рублей. Банк «Пойдем!» продает евро по 275 рублей, доллары — по 250 рублей.

Сбер предлагает доллары по 116, евро — по 129 рублей.

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