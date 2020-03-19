Кто платит? Алтайский край живет не за свой счет, и, похоже, так и будет

Непростые экономические условия, в которых сегодня живет и Россия в целом, и Алтайский край в частности, заставляют искать новые пути развития и подвергать сомнению эффективность устоявшейся системы. Проблема сбора налогов — одна из таких тем. У многих сибиряков, в том числе и у жителей Алтая, бытует мнение, что федеральный центр якобы больше забирает, чем отдает. Altapress.ru разбирался, так ли это.

Дотационная судьба

То, что наш регион является дотационным, известно каждому. И то, что край вынужден жить за счет огромной доли федеральных средств, объясняется объективными причинами, а именно структурой алтайской экономики.

Лидер краевых коммунистов Мария Прусакова, которая также является членом комитета по бюджету и налогам Алтайского краевого Заксобрания, говоря о текущем положении дел, отмечает: «Сегодня Алтайский край как дотационный регион получает извне больше средств, чем отдает. И это проблема отсутствия в крае реального сектора экономики, промышленного производства, крупных заводов, которые также являются и крупными налогоплательщиками».

Обращаясь к примерам из реальной жизни, собеседница подчеркивает: «Можно просто посмотреть на самых крупных налогоплательщиков. Кто это? Ритейл, производители напитков — это очень ярко показывает, в каком состоянии находится наша экономика».

Мария Прусакова. Олег Богданов , altapress.ru

На выходе, по словам Марии Прусаковой, получается, что регион живет за счет дотаций и тех крох, которые удается получить от некоторых налогов.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Исправить ситуацию может только восстановление промышленного производства, которое в свое время в Алтайском крае было и успешно развивалось.

Цифра Размер доходов бюджета Алтайского края на 2020 год составил 112,4 млрд рублей. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы края утверждены в объеме 56,7 млрд рублей, а объем поступ­лений из федерального бюджета превышает 55 млрд. Расходы краевого бюджета в 2020 году приняты в размере 118,08 млрд рублей.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

Собирать налоги по-новому?

Об очевидной дотационности Алтайского края говорит и еще один представитель комитета по бюджету и налогам в АКЗС Владимир Семенов, который состоит во фракции ЛДПР.

«У Алтайского края дотационный бюджет. Думаю, что даже если бы региону оставляли больше налогов и край получал бы больше финансовых ресурсов, то это кардинально не изменило бы ситуацию», — считает депутат.

По мнению Владимира Семенова, если и стоит поднимать вопрос о каком-то несправедливом в отношении Алтайского края перераспределении налогов, то смотреть на проблему следует иначе.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Владимир Семенов,

лидер фракции ЛДПР в АКЗС:

Вопрос нужно ставить шире: правильно ли в России в целом и в Алтайском крае в частности собираются налоги? Есть мнение, что экономическую жизнь и предпринимательскую активность серьезно бы оживило не взимание НДС, а замена этого налога на налог с продаж. ЛДПР выступала за это. Но наша налоговая служба сочла, что администрирование такого налога является сложным и контролировать его непросто.

По мнению народного избранника, в целом нужно менять приоритеты налоговой политики, иначе происходит несопоставимая нагрузка на одних плательщиков и отсутствие оной у других.

«Собираемость налогов необходимо увеличивать не за счет повышения процентной ставки, а за счет выхода участников рынка из тени. Иначе же получается так, что кто не платил налоги — тот так их и не платит, а кто платил — с ростом ставки платит еще больше», — резюмировал Семенов.

Копилка. Деньги. СС0.

Контроль и стабильность

Вопрос перераспределения финансовых ресурсов (в том числе и налоговых) в нашей стране, конечно же, можно рассматривать не только с экономической точки зрения. В том, куда федеральным центром направляются денежные потоки, хватает и политических факторов.

Например, по словам политолога Сергея Асеева, зависимость Алтайского края от федеральных дотаций обеспечивает стабильный контроль региональной элиты со стороны государства.

«Практика, когда федеральный центр забирает и перераспределяет финансовые ресурсы, — это устойчивый алгоритм, применяемый в таких сложносоставных государствах, как Россия, для контроля элит на местах. И для этого есть веские основания, ведь, как известно, самый страшный сепаратизм — не национальный, не религиозный, а экономический. При нем отдельная часть государства действительно способна „закрыться“», — объясняет эксперт.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

По его мнению, в сегодняшних реалиях, когда у Алтайского края попросту нет ресурсов, чтобы обеспечивать себя за счет собственных производств и налогов, имеющаяся модель выглядит вполне закономерной и даже выгодной как для федерального центра, так и для самого региона.

Сергей Асеев,

политолог:

Если сравнивать край с сырь­евыми и промышленными субъектами Федерации, то в плане налоговой базы и наполняемости бюджета мы, конечно, неконкурентоспособны.

И, по всей видимости, какого-то существенного изменения такой парадигмы взаимодействия между Москвой и Алтайским краем не предвидится. Причина опять же в экономике, которая за один день свою структуру не поменяет.