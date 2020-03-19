Кто платит? Алтайский край живет не за свой счет, и, похоже, так и будет

Дотационная судьба
То, что наш регион является дотационным, известно каждому. И то, что край вынужден жить за счет огромной доли федеральных средств, объясняется объективными причинами, а именно структурой алтайской экономики.
Лидер краевых коммунистов Мария Прусакова, которая также является членом комитета по бюджету и налогам Алтайского краевого Заксобрания, говоря о текущем положении дел, отмечает: «Сегодня Алтайский край как дотационный регион получает извне больше средств, чем отдает. И это проблема отсутствия в крае реального сектора экономики, промышленного производства, крупных заводов, которые также являются и крупными налогоплательщиками».
Обращаясь к примерам из реальной жизни, собеседница подчеркивает: «Можно просто посмотреть на самых крупных налогоплательщиков. Кто это? Ритейл, производители напитков — это очень ярко показывает, в каком состоянии находится наша экономика».
На выходе, по словам Марии Прусаковой, получается, что регион живет за счет дотаций и тех крох, которые удается получить от некоторых налогов.
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:
Исправить ситуацию может только восстановление промышленного производства, которое в свое время в Алтайском крае было и успешно развивалось.
Цифра
Размер доходов бюджета Алтайского края на 2020 год составил 112,4 млрд рублей. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы края утверждены в объеме 56,7 млрд рублей, а объем поступлений из федерального бюджета превышает 55 млрд. Расходы краевого бюджета в 2020 году приняты в размере 118,08 млрд рублей.
Собирать налоги по-новому?
Об очевидной дотационности Алтайского края говорит и еще один представитель комитета по бюджету и налогам в АКЗС Владимир Семенов, который состоит во фракции ЛДПР.
«У Алтайского края дотационный бюджет. Думаю, что даже если бы региону оставляли больше налогов и край получал бы больше финансовых ресурсов, то это кардинально не изменило бы ситуацию», — считает депутат.
По мнению Владимира Семенова, если и стоит поднимать вопрос о каком-то несправедливом в отношении Алтайского края перераспределении налогов, то смотреть на проблему следует иначе.
Владимир Семенов,
лидер фракции ЛДПР в АКЗС:
Вопрос нужно ставить шире: правильно ли в России в целом и в Алтайском крае в частности собираются налоги? Есть мнение, что экономическую жизнь и предпринимательскую активность серьезно бы оживило не взимание НДС, а замена этого налога на налог с продаж. ЛДПР выступала за это. Но наша налоговая служба сочла, что администрирование такого налога является сложным и контролировать его непросто.
По мнению народного избранника, в целом нужно менять приоритеты налоговой политики, иначе происходит несопоставимая нагрузка на одних плательщиков и отсутствие оной у других.
«Собираемость налогов необходимо увеличивать не за счет повышения процентной ставки, а за счет выхода участников рынка из тени. Иначе же получается так, что кто не платил налоги — тот так их и не платит, а кто платил — с ростом ставки платит еще больше», — резюмировал Семенов.
Контроль и стабильность
Вопрос перераспределения финансовых ресурсов (в том числе и налоговых) в нашей стране, конечно же, можно рассматривать не только с экономической точки зрения. В том, куда федеральным центром направляются денежные потоки, хватает и политических факторов.
Например, по словам политолога Сергея Асеева, зависимость Алтайского края от федеральных дотаций обеспечивает стабильный контроль региональной элиты со стороны государства.
«Практика, когда федеральный центр забирает и перераспределяет финансовые ресурсы, — это устойчивый алгоритм, применяемый в таких сложносоставных государствах, как Россия, для контроля элит на местах. И для этого есть веские основания, ведь, как известно, самый страшный сепаратизм — не национальный, не религиозный, а экономический. При нем отдельная часть государства действительно способна „закрыться“», — объясняет эксперт.
По его мнению, в сегодняшних реалиях, когда у Алтайского края попросту нет ресурсов, чтобы обеспечивать себя за счет собственных производств и налогов, имеющаяся модель выглядит вполне закономерной и даже выгодной как для федерального центра, так и для самого региона.
Сергей Асеев,
политолог:
Если сравнивать край с сырьевыми и промышленными субъектами Федерации, то в плане налоговой базы и наполняемости бюджета мы, конечно, неконкурентоспособны.
И, по всей видимости, какого-то существенного изменения такой парадигмы взаимодействия между Москвой и Алтайским краем не предвидится. Причина опять же в экономике, которая за один день свою структуру не поменяет.