Кто сказал, что копить сложно? Эксперты поделились, как делать это эффективно

В Банке Акцепт рассказали о недавнем повышении ставок на вклады и о том, как они помогут достичь ваших целей.

Отсутствие финансовой «подушки безопасности» может поставить в затруднительное положение. Именно поэтому лучше всегда иметь сбережения. Здесь возникает справедливый вопрос: что делать, чтобы деньги копились? На сегодняшний день одним из надежных решений является вклад.

Банку Акцепт доверяют свои финансовые вопросы тысячи клиентов уже на протяжении 30-ти лет. С 2004 года он является участником системы страхования вкладов. А недавно в банке произошло повышение ставок по депозитам физических лиц!

Вклад в Банке Акцепт не только позволит скопить средства, но и не даст им обесцениться за счет инфляции. А еще сможет приумножить сбережения за счет начисления процентов — в среднем до 5−6% годовых.

Вклады бывают разные, их легко подобрать, исходя из своих целей. Так, например, можно открыть депозит, с которого можно в любой момент снять необходимую сумму или пополнить его. Он подойдет для краткосрочных накоплений.

Для долгосрочных целей больше подойдут вклады с длительным сроком. Чаще всего проценты по ним выше, но и условия пополнения и досрочного расторжения договора более строгие. Упущенная выгода при досрочном снятии средств дисциплинирует и позволяет накопить крупную сумму. Например, на автомобиль, недвижимость или обучение ребенка.

Кстати, одно из основных отличий вкладов Банка Акцепт — возможность сохранения выплаченных процентов при досрочном расторжении. Это условие действует по всем Пенсионным вкладам и на длительных сроках.

Если вы давно хотели открыть вклад, но не знали где это сделать, то самое время обратиться в Банк Акцепт!

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Специально для вас в банке подобрали наиболее выгодные предложения по депозитам физических лиц в рублях:

Высший пилотаж — до 6,25% годовых;

Максимум — до 6,1% годовых;

Выгодный — до 6,2% годовых;

Пенсионный — до 5,8% годовых.*

А для тех, кто интересуется получением повышенной прибыли, будет интересен вклад «Новые возможности» с повышенной ставкой до 6,5%. Вклад предполагает заключение договора Накопительного или Инвестиционного страхования жизни. За несколько лет вы сможете накопить крупную сумму. Дополнительным бонусом станет повышенный процент по депозиту и возможность получения налогового вычета.

Доверьте свои сбережения Банку Акцепт и приумножьте свой капитал!

Подробности по телефону: 8−800−100−27−37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 13 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

* Более подробную информацию об условиях предоставления и ставках можно посмотреть на сайте akcept.ru. АО «Банк Акцепт».

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

г. Барнаул, ул. Партизанская, 105

тел.: 200−393

akcept.ru

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