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Экономика

Кудрин дал прогноз по состоянию экономики России после кризиса

Экономика России восстановится после спада в 7−8% во время кризиса и будет работать нормально. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru

По его словам, самое сложное — пережить пик кризиса.

«Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — цитирует Кудрина ТАСС.

При этом после кризиса российская экономика восстановится и «будет работать нормально», считает Кудрин.

Ранее директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал Алтайский край в числе тех «середнячков», которые почувствуют кризис сильнее остальных.

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