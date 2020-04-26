Кудрин дал прогноз по состоянию экономики России после кризиса

По его словам, самое сложное — пережить пик кризиса.
«Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — цитирует Кудрина ТАСС.
При этом после кризиса российская экономика восстановится и «будет работать нормально», считает Кудрин.
Ранее директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал Алтайский край в числе тех «середнячков», которые почувствуют кризис сильнее остальных.