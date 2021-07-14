Кудрин напомнил правительству о «моратории» на налоги

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призывает «очень осторожно относиться» к налоговым изменениям, тем более что «правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги», заявил он журналистам в Вене.

По словам руководителя контрольного ведомства, «при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд рублей», сообщает ТАСС.

«Счетная палата сделает оценку этим предложениям. Но ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, на мой взгляд, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов», — сказал Кудрин.

В целом, полагает председатель Счетной палаты РФ, «нужно очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся».

«Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов», — признал глава Счетной палаты.

23 сентября 2020 года Кудрин упрекнул правительство в повышении акцизов на табак и налоговой нагрузки, пишет «Росбалт».