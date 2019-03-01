Кудрин: по производительности труда Россия находится на уровне 80-х годов развитых стран

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что производительность труда в России находится на уровне, который в развитых странах был достигнут в 1980-х годах, то есть 30−40 лет назад.

Об этом Кудрин сказал, выступая на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге 28 февраля.

«Выработка на одного работающего у нас примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран „Большой семерки“», — цитирует Кудрина пресс-центр Форума труда.

По словам главы Счетной палаты, уровень производительности труда в России сейчас находится на уровне Бразилии и Кореи.

В своем докладе Алексей Кудрин сообщил, что на данный момент доля участия нашей страны в глобальных исследовательских фронтах составляет всего 3%, в то время как доли США, Франции и Китая составляют 50, 22 и 30% соответственно.

Повышать этот показатель нужно не адресной помощью отдельным предприятиям, а системными мерами, поскольку адресная поддержка втрое дороже, отметил Кудрин.

«Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, — быть вовлеченным в этот международный процесс формирования новых моделей управления», — добавил глава Счетной палаты.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в очередной раз коснулся темы повышения уровня производительности труда в стране «прежде всего на основе новых технологий и цифровизации».

В послании прошлого года глава государства указывал на необходимость добиться роста не менее чем на 5% в год, пишет znak.com. При этом условии, по словам Путина, Россия к концу следующего десятилетия сможет выйти на уровень ведущих мировых экономик.