Кудрин предложил связать Барнаул с Томском, Новосибирском и Новокузнецком в метрополию

Председатель cчетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что необходимо создать четыре метрополии, одна из которых должна включать Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк, пишет «Коммерсант».

Метрополия — это группа соседствующих и взаимодействующих агломераций. Города в их составе, по словам Кудрина, должны быть связаны скоростными трассами, чтобы сократить бюджетный разрыв в субъектах РФ и «увеличить горизонтальные связи».

«Особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам РФ», — сказал Алексей Кудрин.

Всего он выделил шесть метрополий с наибольшим потенциалом. Две из них уже существуют (Москва и Санкт-Петербург) и четыре предстоит создать.

В числе новых — «Екатеринбург, Тюмень и Челябинск», также Казань, Самара, Тольятти и Ульяновск, другая — Ростова-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.

Что такое метрополия?

По информации Центра стратегических разработок, главное отличие метрополий от агломераций в том, что первые призваны стать территориями, конкурентоспособными на мировом рынке, вторые — на национальном уровне. Концепция метрополий обозначает быстро развивающиеся города, способные конкурировать на глобальном уровне.

В метрополии объединяются несколько крупных центров или агломераций, а также территории между ними. Структура метрополии характеризуется развитой транспортной сетью, устойчивыми связями бизнес-сообществ городов, едиными социальными и экономическими целями развития.