Кудрин предрек ослабление экономики США

Алексей Кудрин также отметил, что до тех пор американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику. По его словам, «новая сфера войны — это экономика», сообщает «Газета.Ру».
Ранее издание CounterPunch сообщило, что США находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников. Журналисты считают, что американские власти требуют все больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков, пишут «Известия».