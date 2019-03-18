Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Кудрин предрек ослабление экономики США

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, а затем экономика страны ослабнет. Такое мнение он озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир на телеканале «Россия 1», пишут «Известия».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Алексей Кудрин также отметил, что до тех пор американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику. По его словам, «новая сфера войны — это экономика», сообщает «Газета.Ру».

Ранее издание CounterPunch сообщило, что США находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников. Журналисты считают, что американские власти требуют все больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков, пишут «Известия».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость