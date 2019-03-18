Кудрин предрек ослабление экономики США

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, а затем экономика страны ослабнет. Такое мнение он озвучил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир на телеканале «Россия 1», пишут «Известия».