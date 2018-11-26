Кудрин рассказал об идеале регулирования цен на бензин

Государство в идеале вообще не должно вмешиваться в ценообразование на рынке топлива, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (телеканал « Россия 1 «).

«Предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что в принципе цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными», отметил Кудрин.

Вместе с тем глава Счетной палаты допустил государственные методы стимулирования конкуренции между компаниями, занимающимися нефтепереработкой, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось о дефиците топлива на независимых АЗС — решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтяных компаний, в итоге они минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату.

Российские власти не считают, что падение цен на нефть является достаточным фактором для того, чтобы снизить стоимость бензина. В то же время вице-премьер Дмитрий Козак неоднократно ставил в заслугу правительству заморозку цен на бензин, однако это было сделано до снижения стоимости нефти.

Между тем Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, сообщает агентство «Синьхуа».

Стоимость бензина упала до абсолютного минимума за последние четыре года.