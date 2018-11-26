Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
233

Кудрин рассказал об идеале регулирования цен на бензин

Государство в идеале вообще не должно вмешиваться в ценообразование на рынке топлива, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (телеканал «Россия 1«).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«Предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что в принципе цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными», отметил Кудрин.

Вместе с тем глава Счетной палаты допустил государственные методы стимулирования конкуренции между компаниями, занимающимися нефтепереработкой, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось о дефиците топлива на независимых АЗС — решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтяных компаний, в итоге они минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату.

Российские власти не считают, что падение цен на нефть является достаточным фактором для того, чтобы снизить стоимость бензина. В то же время вице-премьер Дмитрий Козак неоднократно ставил в заслугу правительству заморозку цен на бензин, однако это было сделано до снижения стоимости нефти.

Между тем Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, сообщает агентство «Синьхуа».

Стоимость бензина упала до абсолютного минимума за последние четыре года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость