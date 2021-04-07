Кудрин указал на ошибку, из-за которой пенсионеры лишились миллионов рублей

Глава Счетной палаты отметил, что выплаты доначислялись гражданам со значительной задержкой.

«Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других. В результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии», — цитирует Кудрина «Царьград».

Издание ссылается на слова Кудрина, согласно которым Счетная палата выявила нарушения на 70 млн рублей. После этого была проведена сплошная проверка, и сотни миллионов рублей были выплачены пенсионерам в результате уточненных персональных данных, пишет News.ru.

Заявление прозвучало на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.