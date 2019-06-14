Кудрин заявил, что правительству будет трудно найти средства на повышение пенсий

Индексация пенсий выше инфляции с 2020 года потребует траты денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в 2020—2021 году нужно проводить более высокую индексацию базовой пенсии.

Однако деньги можно будет найти, лишь если российская экономика сможет демонстрировать высокие темпы роста.

Если этого не произойдет, власти придется переходить на жесткие меры и искать, откуда взять средства, уверен Кудрин. Возможно, деньги можно будет найти после перераспределения доходов или расходов бюджета или потратив резервы ФНБ, пишет if24.ru.

Кудрин дал прогноз — российская экономика в текущем году не вырастет более чем на 1%. В 2020 году также не стоит ждать сильного роста — максимум 2%.