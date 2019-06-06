Кудрин заявил, что удвоился отток капитала из России

Он связал тенденцию с уголовным преследованием основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Порядка 70% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным, считает Кудрин.
«Отток капитала из России удвоился и сейчас больше 40 млрд только с начала года достиг», — приводит RT слова руководителя СП.
В связи с этим потенциал роста российской экономики составляет всего 2%, отметил экономист, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был обвинен в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Предприниматель два месяца провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест, напоминает «Царьград».