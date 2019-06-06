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Экономика

Кудрин заявил, что удвоился отток капитала из России

С начала года отток капитала из России вырос в два раза и достиг показателя в 40 млрд рублей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Он связал тенденцию с уголовным преследованием основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Порядка 70% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным, считает Кудрин.

«Отток капитала из России удвоился и сейчас больше 40 млрд только с начала года достиг», — приводит RT слова руководителя СП.

В связи с этим потенциал роста российской экономики составляет всего 2%, отметил экономист, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был обвинен в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Предприниматель два месяца провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест, напоминает «Царьград».

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