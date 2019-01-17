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Экономика
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Кудрин знает, как вывести Россию в ТОП-5 экономик мира

Россия сможет попасть в первую пятерку экономик мира благодаря трудовым ресурсам, инвестициям и росту производительности труда, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Но, по его словам, только национальных проектов для экономического роста недостаточно.

«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал , он не будет таким, как сейчас», — цитирует Кудрина «Говорит Москва».

В стране реальные доходы населения не растут, к тому же мигрантов оттолкнула девальвация национальной валюты, уточнил глава Счетной палаты.

Кудрин уверен, что экономика может расти за счет инвестиций и увеличения производительности труда. Доверие населения к власти также является немаловажной составляющей, отметил он, пишет ura.ru. Среди стимулов роста он назвал реформирование госуправления и сокращение роли государства в экономике.

О необходимости вывести Россию в первую пятерку экономик мира к 2024 году заявил президент РФ Владимир Путин в майских указах, напоминает НСН. Ранее эта же задача была поставлена в майских указах 2012 года.

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