Купюра монету бережет. Жители Алтая удивились пятирублевым банкнотам

В Алтайском крае обнаружено большое количество пятирублевых и десятирублевых купюр. Многие жители сомневались в достоверности банкнот, ведь в обиходе уже давно монеты. Представитель Банка России прояснил ситуацию.

Горожане удивлены появлением купюр номиналом пять рублей. Заместитель управляющего барнаульским отделением Банка России Олег Брыкин поделился, что это допечатанные купюры. Первый раз они были выпущены 25 лет назад.

В 2000-х такие деньги использовались постоянно, от чего быстро изнашивались. Сейчас же банкноты дополнительно покрывают лаком, и это позволяет им служить на 30% дольше.

На смену «бумажным деньгам» пришли монеты, но сейчас их производство обходится дороже, чем производство купюр, поэтому Банк России и решил «вернуться к истокам».