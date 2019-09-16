Курочкино ждет: 5 новых фактов об амбициозном проекте «ЭкоНивы» в Алтайском крае

В конце сентября в Тальменском районе начинается активная фаза строительства крупного животноводческого комплекса за 3 млрд рублей. О грандиозном проекте в регионе говорят уже давно, но подробностей до последнего времени было мало. Altapress.ru выяснил, почему специалисты из Швейцарии выбрали село Курочкино, что сделают, чтоб там не пахло навозом и зачем к коровам будут приезжать туристы.

Факт № 1. Где будет располагаться животноводческий комплекс?

Для реализации проекта компании «ЭкоНива-АПК-Холдинг» в Тальменском районе уже выделили 14,5 тыс га земли. Площади передали инвестору на условиях долгосрочной аренды на 49 лет. Ранее эти земли находились в пользовании предприятия «Агротал».

Сельскохозяйственную деятельность на ней хозяйство в последние годы не вело, арендную плату вносило нерегулярно. Поэтому с недобросовестным землепользователем решено было попрощаться, сообщили в администрации района.

Еще около 3 тыс га «ЭкоНива» приобрела самостоятельно, выкупив местное хозяйство «Элита». В нынешнем году на этой земле инвестор начал выращивать кормовые и зерновые культуры.

Первый животноводческий комплекс «ЭкоНива» построит около села Курочкино, что располагается в 30 км от Тальменки на границе с Новосибирской областью. Объект возведут на площади 180 га.

В 3,5 км от райцентра будет еще одна площадка, предназначенная для выращивания молодняка, которая будет вмещать до 15 тыс. телят.

Выбирать площадки на Алтай лично приезжал основатель и совладелец «ЭкоНивы-АПК-Холдинг» Штефан Дюрр. Вслед за ним места, где будут расположены объекты комплекса, оценивали специалисты из Швейцарии.

Сергей Самсоненко,

глава администрации Тальменского района:

У «ЭкоНивы» есть жесткие требования по расположению, площади, уклону земельного участка, учитывается направление ветра на местности. Инвесторы рассматривали несколько вариантов, в итоге выбрали самый оптимальный.

Теленок. Животноводство. СС0

Факт № 2. Как идет реализация проекта?

В конце сентября-начале октября на площадке в Курочкино инвестор начинает бетонные работы. Будут залиты фундаменты под коровники, доильный зал и сопутствующие помещения. Также начнется обустройство кормовых площадок.

Основная часть стройки запланирована уже на следующий год. За короткий срок «ЭкоНива» намерена возвести крупный животноводческий комплекс, рассчитанный на 6 тыс. голов скота. Завозить поголовье будут в конце 2020 года.

Что касается инженерной инфраструктуры, то проект по ним завершен. По словам Сергея Самсоненко, главы администрации Тальменского района, вопрос подключения площадки к электроснабжения также решен. «Запитать» объект планируется в следующем году, тогда же начнут строить дорогу.

Водоснабжение у «ЭкоНивы» будет автономное, из собственных скважин.

На одном из комплексов «ЭкоНивы АПК холдинг». ekoniva-apk.ru

Сергей Самсоненко,

глава администрации Тальменского района:

У меня есть уверенность, что проект будет полностью реализован. «ЭкоНива-АПК-Холдинг» — это крупнейший производитель молока в России, который работает в 12 субъектах страны. И мы считаем за счастье, что они зашли в Алтайский край.

Факт № 3. Сколько «ЭкоНива» платит своим работникам?

Свое представительство в Алтайском крае у инвестора уже есть. В Тальменском районе зарегистрирована компания «ЭкоНива-Алтай». Она платит налоги в местный бюджет и арендную плату за землю, кстати, авансом.

В штате у подразделения на данный момент 22 человека — агрономы, механизаторы, разнорабочие, бухгалтера. Средняя заработная плата — 54 тыс. рублей, заявляют местные власти. Людей принимают на постоянной основе.

Сергей Самсоненко,

глава администрации Тальменского района:

У Штефана Дюрра некоторым чиновникам и бизнесменам надо поучиться его позиции. Он понимает, что молочное животноводство в современных условиях — это затратное дело. Но несмотря на это создает новые рабочие места, платит достойную заработную плату и поддерживает социальную сферу в селах.

По словам главы, со временем инвестор планируют расширять штат сотрудников, привлекая местных жителей. Однако уже сейчас понятно, что проблема с кадрами в любом случае не избежать. И это проблема не только Тальменского района.

Животноводство. Михаил Хаустов

Решать ее в ближайшие годы предстоит «ЭкоНиве». Инвестор предпочитает это делать, начиная со школьной скамьи, организуя так называемые агроклассы, в которых целенаправленно делают уклон на сельскохозяйственную тематику. В Маслянино Новосибирской области, где работает животноводческий комплекс «ЭкоНивы», такие классы уже есть.

А еще инвестор строит современные общежития для студентов, приезжающих на село проходить практику.

Возлагают надежды местные власти и на тальменский техникум, которому поставлена задача подготавливать специалистов, востребованных в АПК.

Факт № 4. Как будут решаться вопросы экологии?

Уже известно, что на площадке «ЭкоНивы» в Курочкино будет работать мощная система очистки отходов животноводства. Она предусматривает разделение жидкой и твердой фракций навоза. Твердая — будет перерабатываться и идти на подстилку скоту. «Специфического неприятного запаха, я думаю, не будет», — заверил Самсоненко.

Коровы. Животноводство. СС0

Факт № 5. Зачем на животноводческий комплекс будут пускать туристов?

Оказывается, комплекс в Курочкино будет не только животноводческим, но и туристическим. Располагаться он будет буквально в 300 метрах от трассы Барнаул-Новосибирск и каждый проезжающий мимо сможет сюда заглянуть.

По словам Сергея Самсоненко, на объекте предусмотрена панорамная смотровая площадка, с которой будет видно, что происходит внутри.