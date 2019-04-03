Курс биткоина: что спровоцировало резкий рост криптовалюты и что будет дальше

Курс биткоина резко взлетел 2 апреля. Всего за сутки он поднялся почти на 20%, сообщает РБК. Рост курса биткоина связывают с аномальным спросом на криптовалюту.

По мнению Оливера фон Ландсберг-Сэди, исполнительного директора лондонской криптовалютной компании BCB Group, резкий взлет курса биткоина спровоцировала скупка криптовалюты.

На нескольких биржах—Coinbase и Kraken в США и Bitstamp в Люксембурге — таинственный покупатель приобрел криптовалюту на сумму около 100 млн долларов, пишет vestifinance.ru. РБК уточняет, что это был единый заказ. Его мог сделать трейдинговый робот. Всего неизвестный купил 20 тысяч BTC.

Курс биткоина в долларах поднялся до отметки 4,85 тысяч, но не сумел закрепиться и откатился до 4,65 тысяч, уточняет replyua.net.

Темпы роста цифровых валют на фоне Биткоина. СС0.

Из-за скачка курса биткоина число сделок выросло в несколько раз. Кроме того, заметно выросли другие криптовалюты, например, Ethereum и Ripple.

По мнению экспертов, в ближайшее время криптовалюта какое-то время будет повышаться в цене, пишет pronedra.ru.

Биткоин. Криптовалюта. СС0

Что такое биткоин

Биткоин это нематериальная цифровая валюта и платежная система в одном флаконе. Вы не можете подержать эти деньги в руках, но можете пользоваться ими в децентрализованной онлайн-сети и даже совершать покупки в онлайн-магазинах. Передача биткоинов от одного пользователя к другому— это по сути пересылка зашифрованных данных.

По задумке создателя, единственное, что может влиять на биткоины, это спрос. Но и он сознательно ограничен: согласно алгоритму, количество биткоинов не превысит 21 миллиона единиц. Все они появляются постепенно, процесс эмиссии новых виртуальных монет завершится ориентировочно к 2140 году.