7 июня
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Экономика

Курс доллара опасно растет - что об этом говорят эксперты

Курс доллара снова взметнулся вверх. Он держится на отметке выше 80 рублей уже несколько дней. С чем это может быть связано, рассказали эксперты.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Опасный рост доллара

На 7 июня курс доллара составляет 81,42 рубль. Курс евро возрос еще больше - до 87 рублей.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прогнозировал, что на текущей неделе рубль будет находиться в диапазоне от 81,0 до 82,0 рублей за доллар. Эксперт заявил, что ключевую роль играет торговый баланс, когда это касается валютных потоков, передает "Газета.ру".

Когда доллар достигал максимальной отметки?

Ранее высокой отметки доллар достигал в начале апреля. Тогда он составлял 82,40 рубля, а евро - 90 рублей.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Почему доллар растет?

В апреле эксперты предположили, что рост доллара может быть связан с притоками и оттоками валюты в Россию. Они зависят от состояния торгового баланса страны и отношения стоимости экспорта к стоимости импорта, заявляет "Фонтанка".

Андрей Кочетков отметил, что с марта в стране наблюдается усиленный рост импорта, который влияет на курс рубля.

Также с динамикой курса доллара связано сокращение поступления средств в бюджет. На это повлияли антироссийские санкции и эмбарго на российские нефть и нефтепродукты со стороны западных стран. Об этом заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский, передают "Известия".

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