Курс доллара резко взлетел

15 октября курс доллара взлетел выше 78 рублей на открытии торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

В 10:00 курс американской национальной валюты достиг 78,05 рубля. Уже к 10:20 американская валюта вновь торговалась ниже 78 рублей. (В предыдущий раз курс доллара превышал психологическую отметку 8 октября>.

Евро на начало торгов также показал рост. Стоимость европейской валюты на открытии торговой площади взлетела до 91,6 рубля, пишет Lenta.ru. Спустя 20 минут рубль отыграл 10 копеек, и курс евро составил 91,51 рубля.

В сентябре впервые с апреля курс доллара пробил отметку в 79 рублей.

Курс российской национальной валюты в конце сентября резко ослабел на фоне ситуации в Белоруссии, эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.