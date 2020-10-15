Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Курс доллара резко взлетел

15 октября курс доллара взлетел выше 78 рублей на открытии торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар.
Доллар.
СС0

В 10:00 курс американской национальной валюты достиг 78,05 рубля. Уже к 10:20 американская валюта вновь торговалась ниже 78 рублей. (В предыдущий раз курс доллара превышал психологическую отметку 8 октября>.

Евро на начало торгов также показал рост. Стоимость европейской валюты на открытии торговой площади взлетела до 91,6 рубля, пишет Lenta.ru. Спустя 20 минут рубль отыграл 10 копеек, и курс евро составил 91,51 рубля.

В сентябре впервые с апреля курс доллара пробил отметку в 79 рублей.

Курс российской национальной валюты в конце сентября резко ослабел на фоне ситуации в Белоруссии, эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость