Курс евро обновил исторический максимум и «уперся» в верхнюю границу

9 марта на «Московской бирже» курс евро утром обновил исторический максимум и уперся в установленную биржей новую верхнюю границу — 127,425 рубля; доллар при этом торговался вблизи отметки 117,355 рубля, сообщает «Интерфакс».

Курс доллара США составил 117,355 рубля в 12:05, что на 12,36 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (исторический максимум — 118,35 рубля за $1).

Евро стоил 127,425 рубля, подорожав на 8,43 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 10,59 рубля — до 121,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,54 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 11,8 рубля выше официального курса.

Ранее эксперт спрогнозировал рост курса доллара и евро на начало 2022 года.