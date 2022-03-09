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Экономика

Курс евро обновил исторический максимум и «уперся» в верхнюю границу

9 марта на «Московской бирже» курс евро утром обновил исторический максимум и уперся в установленную биржей новую верхнюю границу — 127,425 рубля; доллар при этом торговался вблизи отметки 117,355 рубля, сообщает «Интерфакс».

Памятник рублю в Сыктывкаре.
Памятник рублю в Сыктывкаре.
prockomi.ru

Курс доллара США составил 117,355 рубля в 12:05, что на 12,36 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (исторический максимум — 118,35 рубля за $1).

Евро стоил 127,425 рубля, подорожав на 8,43 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 10,59 рубля — до 121,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,54 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 11,8 рубля выше официального курса.

Ранее эксперт спрогнозировал рост курса доллара и евро на начало 2022 года.

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