5 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 8 июня

Курс рубля демонстрирует внушительное падение по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи во вторник, 5 июля 2022 года.

Евро. Валюта.
Евро. Валюта.
CC0

Максимальный рост европейской валюты зафиксирован в 16:35 по московскому времени. На пике она торговалась за 64 рубля. Это наибольшее значение с 8 июня 2022 года.

Однако к 17 часам курс евро снизился до 63,1−63,3 рубля. Но даже в этом случае прирост составляет более пяти рублей.

Курс доллара достиг месячного максимума в 16:34 по московскому времени. Он составил 62,3 рубля. После 17 часов американская валюта торгуется в пределах 61,2−61,7 рубля.

Напомним, экономист, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон спрогнозировал, что доходы россиян могут резко упасть из-за санкций и контрсанкций.

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость