Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 8 июня

Курс рубля демонстрирует внушительное падение по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи во вторник, 5 июля 2022 года.

Максимальный рост европейской валюты зафиксирован в 16:35 по московскому времени. На пике она торговалась за 64 рубля. Это наибольшее значение с 8 июня 2022 года.

Однако к 17 часам курс евро снизился до 63,1−63,3 рубля. Но даже в этом случае прирост составляет более пяти рублей.

Курс доллара достиг месячного максимума в 16:34 по московскому времени. Он составил 62,3 рубля. После 17 часов американская валюта торгуется в пределах 61,2−61,7 рубля.

Напомним, экономист, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон спрогнозировал, что доходы россиян могут резко упасть из-за санкций и контрсанкций.

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.