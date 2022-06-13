Нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.

«Специфика этого кризиса в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается», — подчеркнул эксперт.

Гимпельсон добавил, что санкции будут действовать продолжительной время. При этом российская экономика начнет постепенно снижаться, а это приведет к стагнации доходов.

В результате, пострадает платежеспособность населения.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.