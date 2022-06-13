13 июня
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Экономика

Нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист

Доходы россиян могут резко упасть из-за санкций и контрсанкций, заявил «Коммерсанту» экономист, директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.

«Специфика этого кризиса в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается», — подчеркнул эксперт.

Гимпельсон добавил, что санкции будут действовать продолжительной время. При этом российская экономика начнет постепенно снижаться, а это приведет к стагнации доходов.

В результате, пострадает платежеспособность населения.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.

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