Нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист

По словам Гимпельсона, по безработице «больших цифр не ожидается». Однако удар по трудовым доходам будет нешуточный.
«Специфика этого кризиса в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается», — подчеркнул эксперт.
Гимпельсон добавил, что санкции будут действовать продолжительной время. При этом российская экономика начнет постепенно снижаться, а это приведет к стагнации доходов.
В результате, пострадает платежеспособность населения.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить рост доходов россиян.