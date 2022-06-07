7 июня
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов россиян

Президент России Владимир Путин призвал поддерживать потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян и предоставить бизнесу дополнительную ликвидность, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин напомнил, что ранее уже говорил о том, насколько важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику.

«Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился», — подчеркнул он на совещании.

Также, добавил он, необходимо активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.

«Ряд решений на этот счет уже приняты, в том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились», — указал Путин.

Ранее Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян не менее чем на 2,5%.

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