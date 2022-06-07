Путин поручил обеспечить рост доходов россиян

Путин напомнил, что ранее уже говорил о том, насколько важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику.
«Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился», — подчеркнул он на совещании.
Также, добавил он, необходимо активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы.
«Ряд решений на этот счет уже приняты, в том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились», — указал Путин.
Ранее Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян не менее чем на 2,5%.