Путин поручил обеспечить рост доходов россиян

Путин напомнил, что ранее уже говорил о том, насколько важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику.

«Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился», — подчеркнул он на совещании.