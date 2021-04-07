Курс евро взлетел выше 92 рублей

В ходе торгов на Московской бирже 7 апреля курс евро впервые с 1 февраля преодолел рубеж выше 92 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 09:31 мск курс доллара расчетами «на завтра» поднялся на 26,5 коп. к закрытию предыдущей сессии до 77,53 руб. Курс евро прибавил к этому времени 33 коп. и оказался на отметке 92,0650 руб.

Основные российские фондовые индексы также падают.

Падение рубля не имеет отношения к нефтяным котировкам, пишет Lenta.ru. Стоимость эталонных сортов Brent и WTI в течение дня практически не изменилась, колебания в пределах десятых долей процента.

В центре внимания участников рынка остается растущая напряженность вокруг событий на Украине, пишет «Росбалт».

За 2020 год реальный эффективный курс рубля упал на 14% (к доллару — на 12,1%, к евро — на 18,11%).