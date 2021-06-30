«Курс на потребности Алтайского края». Компания «Ковкин дом» развивает выгодное направление по установке заборов

В администрации Октябрьского района Виталию Пигареву не сиделось — душа хотела творчества и чего-то поувесистей, чем макулатура. Поэтому, оставив за плечами диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление», он отправился в цех по полимерному покрытию металлических изделий. Но этого не хватило, и тогда Виталий начал постигать науку гнуть и ковать металл. Как в 2021-м году живет кузнечное дело, и какие технологии разрабатывает хозяин кузницы, чтобы удержать на плаву железо, altapress.ru узнал из беседы с Виталием Пигаревым.

Цены зажимают тиски , но курс держим

— Чем занимается ваша компания?

— Мы работаем по двум направлениям: изготовление металлических изделий (кованые ворота, калитки, козырьки, лестницы) и облицовка зданий (фасадные металлокассеты). Но сейчас сместили акценты: с ноября 2020-го очень сильно выросли цены на материалы. Тонна металла раньше стоила в районе 48 тыс. рублей, на данный момент эта тонна обойдется мне в 135 тыс. рублей. Получается так, что для конечного потребителя кованые изделия из цельного металла становятся дорогими. Если мы раньше делали кованые вещи, например каминный набор, в полноценной горячей ковке, то сейчас в ходу пустотелый метал. Это не полноцелый, из квадрата, металл, а полые изделия.

— Подобное смещение акцентов повлияло на вашу работу каким-либо образом?

— Своего рода — это обычная профильная труба, которую мы также используем в работе и гнем для полок, качелей и других изделий. Просто по цене она выходит дешевле. Из-за проседания рынка нам пришлось переключиться. То же твориться и с фасадами — чтобы «втискиваться» в границы ценника за материалы, нужно изготавливать более тонкие пластины.

Кузнечное дело. Компания «Ковкин дом»

— Как реагируют потребители на рост цен на исходники?

— Я всегда стараюсь разговаривать с потребителем честно и с глазу на глаз. Это ведь и на мне отражается: если нет заказов, то и доход не получу. Бывают и провальные месяцы, но мне же нужно как-то людей держать, платить им зарплату. Приходится выдумывать какие-то новшества, чтобы соответствовать потребностям покупателя и хоть какая-то потребительская способность оставалась. Мы, конечно, можем сделать дизайнерскую кованую вещь, например набор для камина из цельного металла. Цена такому набору — 15 тыс. рублей. Но придется ждать клиента, когда он созреет его купить. Зачем? если я могу сделать из более простого материала и он будет стоить уже около 5 тыс. рублей. Это существенная разница.

«Постоянно ищу выход: прекращу думать — нечем будет платить зарплату»

— Какие еще вы используете способы, чтобы поддерживать потребительский спрос?

— Недавно запустили новое направление при установке заборов. Позаимствовали его у соседей из южных регионов, там такое практикуют давно. Для начала расскажу, что в Барнауле сохранилась традиция ставить заборы следующим образом: выкапывают траншею, устанавливают столбы и заливают всю емкость бетоном. Это самый оптимальный вариант для нашего региона, чтобы при движении почвы при смене сезонов столбы не наклонялись. Я же предлагаю облегчить задачу — берем столбы и при помощи специального оборудования вбиваем столбы в землю как гвоздь.

Кузнечное дело. Компания «Ковкин дом»

— Что принципиально нового это дает?

— Средняя высота столба — 3 метра. В землю при таком способе уйдет около 1,2 метра, что позволяет плотно усадить столб и не нарушить земляной слой. Более того, при установке «вбиванием» земля будет плотно сжимать не только вокруг основания столба, но и будет давить изнутри трубы. В межсезонье забор не будет шатать и не вырвет с места. Более того, вариант, который я предлагаю, гораздо выгоднее, чем заливка ленты бетоном. Мы берем один столб и забиваем его за 400 рублей. Для Барнаула и близлежащих населенных пунктов тема актуальная — многие ставят заборы самостоятельно, так как стал популярен профлист и евроштакетник. Посчитайте сами, стоимость установки трех столбов нашим методом 1200 рублей, в то время как способ с заливкой ленты обойдется как минимум в 6000 рублей (при условии, что раскопкой, замешиванием смеси и заливкой придется заниматься самостоятельно, без привлечение наемной силы и бетономешалки). На сегодняшний день в Барнауле мы единственные, кто так делает.

— Получается, чтобы установить основание для забора достаточно иметь необходимое оборудование и непосредственно столбы. Можно ли арендовать такое оборудование?

— Насколько я знаю, нет такой возможности. Оборудование, о котором мы говорим — это профессиональный копер. Работает по принципу отбойного молотка. На самом деле, таким образом ставили заборы еще наши родители. Но вместо профессионального оборудования у них была кувалда, которая расплющивала верхнюю часть столба. Копер тоже деформирует «крышку» столба, но этот дефект легко исправить — отшлифовать или срезать.

Кузнечное дело. Компания «Ковкин дом»

— Были заказы на установку копером?

— Было несколько заявок в этом сезоне, какую-то часть мы уже выполнили, а какая-то ждёт своего часа, когда закончатся дожди. На самом деле это очень выгодная технология. Нужно просто рассказать людям, что есть способ сэкономить порядочную сумму. Плюсом к тому, если заказчик покупает наши столбы, мы их сразу красим, чтобы металл не взялся ржавчиной.

Металлические капризы и законодательная мода

— Кроме крупногабаритных изделий по типу лестниц, козырьков для дома и ворот, какую еще продукцию вы можете изготовить? Приходили какие-то необычные заказы?

— Есть один. Недавно выковали подставку-держатель для туалетной бумаги. Весит около 3−4 кг. У каждого свои причуды (пожимает плечами). В январе, когда вышел федеральный закон о запрете жечь мусор на домовых территориях, сделали и продали несколько печей для сжигания мусора. Мы разработали и сварили ее практически за месяц. Сейчас это сезонный вариант, пригодный только весной и осенью, но мы хотим усовершенствовать ее и включить функцию для подогрева бассейна.

Кузнечное дело. Компания «Ковкин дом»

— Кованые изделия обычно имеют своеобразный дизайн, однако многие организации часто пользуются готовыми формами. Как работаете вы?

— Если это пустотелая труба, то используем специальные «улитки», чтобы выгнуть завиток. С такой формой получается и легче и дешевле, но ничего замудренного не получится. Если хочется что-то дизайнерское, экспериментальное, то обращаемся к полнотелому квадрату. Он не сломается, можно крутить, как хочется. С ним ограничиваешься только своим воображением. Что касается эскизов, то больше 80% клиентов приходят с примерами работ. Сейчас есть все возможности — например, присылают мне в личные сообщения размеры пролетов и модель колпака. На вид оцениваю, сколько понадобится материалов. Сразу спрашиваю, как надо: подешевле или подороже? Подороже заказывают реже — с деньгами сейчас у многих напряженно.

— Работать с железом тяжело во всех вопросах. Физический труд в цехе сильно сказывается на организме?

— Ну, за шесть лет я заработал 2 межпозвоночных грыжи. Зато мне нравится то, что я делаю. Иногда приезжаю в цех в субботу, отключаю телефон и за дело. Парни, которые здесь работают, также прекрасно понимают, куда они пришли. Это не офисная работа, здесь работают все группы мышц. Курс молодого бойца можно пройти. Много кто шутит, что здесь хорошая альтернатива для тренажерного зала, только платишь не ты, а тебе.

Виталий Пигарев. Компания «Ковкин дом»

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Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».