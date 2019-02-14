Курс рубля резко подешевел из-за угрозы новых санкций США

В среду в 21.30 по московскому времени аналитики зафиксировали стремительное падение стоимости рубля. На старте доллар стоил 65,79 руб., а евро — 74,24 руб. через час уже 66,45 руб. и 74,87 руб. соответственно. « Ведомости » пишут, что падение спровоцировала информация о законопроекте США о жестких санкциях против России.

США планируют ограничить для инвесторов сделки с новым суверенным долгом России. Также разработаны санкции против российских энергетических компаний и банков. Документ в четверг, 14 февраля, будет представлен в сенате США.

Накануне ЦБ сообщил, что в январе иностранцы вложили в Россию рекордные суммы, купив акции российских компаний на 37,8 млрд руб. Также иностранные инвесторы активно покупали российский госдолг, оформив сделок на 55 млрд руб. Это максимум с января 2018 года. Рос спрос и на рубли, отмечал ЦБ. Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, за это же время индекс валют развивающихся рынков JPMorgan вырос на 3,3%.