Квалифицированная помощь заказчикам и поставщикам в контрактной системе

Снизить эти риски и избежать нежелательных последствий можно, воспользовавшись услугами специализированных организаций.
Подобные услуги уже 2 года оказывает наша компания — ООО «ЮРКОМП».
Компания «ЮРКОМП» — поставщик с многолетним стажем. Наши клиенты — федеральные, региональные и муниципальные заказчики Алтайского края и Республики Алтай, начиная с периода действия Федерального закона
После вступления в силу Федерального закона
С 2018 года мы оказываем услуги по сопровождению закупок для поставщиков, подрядчиков, исполнителей. За прошедшее время приобрели опыт в самых разных сферах (автомобили, продукты питания, недвижимость, медицинские изделия и иные группы товаров, строительство, кадастр и геодезия, различного рода оборудование и разнообразные услуги). Работаем как на федеральных площадках по ФЗ № 44, так и на коммерческих (закупки, проводимые в соответствии с ФЗ № 223, и коммерческие закупки).
С 2019 года введена новая услуга — сопровождение торгов по имуществу. Речь идет о продаже государственного и муниципального имущества, реализации имущества должников, торгах по банкротству, продаже древесины и пр.
- оформление и получение электронной подписи,
- регистрацию или аккредитацию на площадках,
- мониторинг закупок (торгов), анализ условий и требований,
- подготовку документов заявки, подачу заявки, отслеживание событий по процедуре,
- участие в торгах,
- подписание протоколов (договоров, контрактов),
- оформление банковской гарантии,
- подготовку и подачу жалоб в контрольный орган.
Мы работаем и с организациями, и с индивидуальными предпринимателями, и с физическими лицами.
Наши главные преимущества — высокая квалификация специалистов и гибкая ценовая политика.
Для новых клиентов, обратившихся к нам в течение месяца со дня публикации данной информации, действуют специальные условия — 50%-ная скидка на первую услугу.
Контактные данные:
тел. +7 983−380−90−11, e-mail: omm001@jurkomp.ru