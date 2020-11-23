Квалифицированная помощь заказчикам и поставщикам в контрактной системе

Как организация закупок, так и участие в них — это сложная процедура, требующая заполнения множества документов и выполнения обязательств, а также высокого профессионализма и компетентности специалистов со стороны участников закупок. Несмотря на длительный срок действия федерального закона № 44-ФЗ и условное упрощение процедур, контрактная система не прощает ошибок участникам. Цена этих ошибок для заказчиков и поставщиков довольно высока.

Снизить эти риски и избежать нежелательных последствий можно, воспользовавшись услугами специализированных организаций.

Подобные услуги уже 2 года оказывает наша компания — ООО «ЮРКОМП».

Компания «ЮРКОМП» — поставщик с многолетним стажем. Наши клиенты — федеральные, региональные и муниципальные заказчики Алтайского края и Республики Алтай, начиная с периода действия Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

После вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44) мы успешно внедрили ряд обучающих мероприятий как для заказчиков, так и для участников закупок.

ООО «ЮРКОМП»

С 2018 года мы оказываем услуги по сопровождению закупок для поставщиков, подрядчиков, исполнителей. За прошедшее время приобрели опыт в самых разных сферах (автомобили, продукты питания, недвижимость, медицинские изделия и иные группы товаров, строительство, кадастр и геодезия, различного рода оборудование и разнообразные услуги). Работаем как на федеральных площадках по ФЗ № 44, так и на коммерческих (закупки, проводимые в соответствии с ФЗ № 223, и коммерческие закупки).

С 2019 года введена новая услуга — сопровождение торгов по имуществу. Речь идет о продаже государственного и муниципального имущества, реализации имущества должников, торгах по банкротству, продаже древесины и пр.

Перечень услуг включает: оформление и получение электронной подписи,

регистрацию или аккредитацию на площадках,

мониторинг закупок ( торгов), анализ условий и требований,

торгов), анализ условий и требований, подготовку документов заявки , подачу заявки , отслеживание событий по процедуре,

подачу заявки отслеживание событий по процедуре, участие в торгах,

подписание протоколов ( договоров , контрактов),

договоров контрактов), оформление банковской гарантии,

подготовку и подачу жалоб в контрольный орган.

Мы работаем и с организациями, и с индивидуальными предпринимателями, и с физическими лицами.

Наши главные преимущества — высокая квалификация специалистов и гибкая ценовая политика.

Для новых клиентов, обратившихся к нам в течение месяца со дня публикации данной информации, действуют специальные условия — 50%-ная скидка на первую услугу.

Контактные данные:

тел. +7 983−380−90−11, e-mail: omm001@jurkomp.ru