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Экономика

Квота: на содержание «путинских сенаторов» заложат в бюджет почти миллиард рублей

В новом федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов правительство России предложило зарезервировать 879,7 млн рублей на содержание 30 новых «путинских сенаторов», а также бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Эти средства предлагается зарезервировать «в целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами „б“ и „в“ части 2 статьи 95 Конституции РФ».

Согласно новым поправкам к Конституции РФ пункт «б» ч. 2 ст. 95 Конституции гласит, что кресло сенатора Совета Федерации пожизненно может занять бывший президент России.

Согласно пункту «в» действующий глава государства имеет право назначить в верхнюю палату парламента 30 сенаторов от РФ по «президентской» квоте. Причем семерых — пожизненно, пишет newsru.com.

До этого президент мог назначать 10% состава Совета Федерации, но не более 17 человек.

Проект федерального бюджета, в который предлагается соответствующие поправки, опубликован на сайте Госдумы.

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