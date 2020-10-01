Квота: на содержание «путинских сенаторов» заложат в бюджет почти миллиард рублей

Эти средства предлагается зарезервировать «в целях реализации решений президента РФ о назначении сенаторов РФ в соответствии с пунктами „б“ и „в“ части 2 статьи 95 Конституции РФ».
Согласно новым поправкам к Конституции РФ пункт «б» ч. 2 ст. 95 Конституции гласит, что кресло сенатора Совета Федерации пожизненно может занять бывший президент России.
Согласно пункту «в» действующий глава государства имеет право назначить в верхнюю палату парламента 30 сенаторов от РФ по «президентской» квоте. Причем семерых — пожизненно, пишет newsru.com.
До этого президент мог назначать 10% состава Совета Федерации, но не более 17 человек.
Проект федерального бюджета, в который предлагается соответствующие поправки, опубликован на сайте Госдумы.