Квота: на содержание «путинских сенаторов» заложат в бюджет почти миллиард рублей

В новом федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов правительство России предложило зарезервировать 879,7 млн рублей на содержание 30 новых «путинских сенаторов», а также бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева.