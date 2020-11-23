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Экономика

Лакомый кусок. На Алтае объявлен крупный дорожный тендер на полмиллиарда

Министерство экономического развития Республики Алтай объявило тендер на сумму почти 543 млн рублей. За эти деньги ищут подрядчика на ремонт и содержание дороги Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана.

Озеро Ак-кем у подножия Белухи.
Озеро Ак-кем у подножия Белухи.
Лидия Соколова

Информация о тендере размещена на сайте rostender.ru.

Новая отремонтированная дорога будет проходить в границах природного парка «Белуха». Всего предполагается отремонтировать 26 км трассы, а также подъезд Талда — Тюгур.

Заявки принимаются до 9 декабря.

Указанная дорога была построена еще в советские годы, однако за последнее время ее состояние значительно ухудшилось.

Подрядчик обязуется на щебеночных участках дороги ликвидировать колеи, подсыпать при необходимости гравий и щебенку. А на участках с асфальтобетонным покрытием ему предстоит защищать дорожное полотно герметизирующими пропиточными материалами.

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