Лакомый кусок. На Алтае объявлен крупный дорожный тендер на полмиллиарда

Министерство экономического развития Республики Алтай объявило тендер на сумму почти 543 млн рублей. За эти деньги ищут подрядчика на ремонт и содержание дороги Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана.

Информация о тендере размещена на сайте rostender.ru.

Новая отремонтированная дорога будет проходить в границах природного парка «Белуха». Всего предполагается отремонтировать 26 км трассы, а также подъезд Талда — Тюгур.

Заявки принимаются до 9 декабря.

Указанная дорога была построена еще в советские годы, однако за последнее время ее состояние значительно ухудшилось.

Подрядчик обязуется на щебеночных участках дороги ликвидировать колеи, подсыпать при необходимости гравий и щебенку. А на участках с асфальтобетонным покрытием ему предстоит защищать дорожное полотно герметизирующими пропиточными материалами.