Лакомый кусок. На Алтае объявлен крупный дорожный тендер на полмиллиарда

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Новая отремонтированная дорога будет проходить в границах природного парка «Белуха». Всего предполагается отремонтировать 26 км трассы, а также подъезд Талда — Тюгур.
Заявки принимаются до 9 декабря.
Указанная дорога была построена еще в советские годы, однако за последнее время ее состояние значительно ухудшилось.
Подрядчик обязуется на щебеночных участках дороги ликвидировать колеи, подсыпать при необходимости гравий и щебенку. А на участках с асфальтобетонным покрытием ему предстоит защищать дорожное полотно герметизирующими пропиточными материалами.