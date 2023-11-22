Лучший — не просто слово. Как в Барнауле наградили победителей престижного конкурса качества

16 ноября в Барнауле прошло награждение победителей регионального конкурса «Лучший товар Алтая» и «Лучший услуга Алтая» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году было подано рекордное количество заявок от более 50 компаний, больше половины из которых представили регион уже на федеральном уровне. Строгое жюри всех оценило, итоги подвели в торжественной обстановке.

Как проходило награждение

Руководители крупных компаний, топ-менеджеры, технологи, специалисты по качеству, а также конкурсные эксперты собрались в современном конференц-зале алтайского филиала РАНХиГС.

Здесь можно было не только услышать имена победителей, но и попробовать, посмотреть, наглядно изучить их продукцию. Для этого организовали специальную экспозицию.

Порадовала гостей заринская компания «Холод», которая провела дегустацию своей продукции, признанной «Лучшим товаром Алтая».

Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова

Самым популярным оказался созревавший 12 месяцев сыр «Пармезан». «Каждый из вас должен его попробовать», — прямо со сцены сказал ведущий церемонии, генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

Почетным гостем стал заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора Виталий Снесарь.

Он отметил, что награждение победителей конкурса качества проходит параллельно с международной выставкой «Россия», работавшей в новых павильонах ВДНХ, и это очень показательно.

Именно ваша деятельность, ежедневная и многолетняя, стала тем фундаментом, благодаря которому имидж региона узнаваем всей страной. Многие знают, что в Алтайском крае все настоящее, что у нас вкусные и полезные продукты, что здесь хочется работать, развиваться и реализовывать себя, — обратился к собравшимся Виталий Снесарь.

Кто стал победителем

51 компания-участник регионального этапа конкурса качества получила диплом лауреата или дипломанта 1 степени, а также наградной знак победителя.

Эта награда дает право на использование логотипа «Лучший товар Алтая» или «Лучшая услуга Алтая» на своей упаковке, в торговом зале, а также в любых рекламных материалах.

37 алтайских компаний подали заявки на федеральный этап и получили награды программы «100 лучших товаров России».

Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова

Региональный этап «Лучший товар Алтая», «Лучшая услуга Алтая» Лауреаты в номинациях «Промышленные товары» и «Товары производственно-технического назначения» Читать далее Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Сушилка бытовая «Дива Люкс» с электронным управлением. «Мартика». Миска для миксера «Мадена» набор 1,4 л; 1,9 л; 2,6 л; 3,6 л С439. «Партнер-тара». Ящики и контейнеры полимерные (для пищевых продуктов). Барнаульский химический завод. Грибки с металлической ножкой MIX BHZ PROFESSIONAL. «Рублит». Печные дверки из чугуна серии «Полесье» ДТ-4, ДТ-3, ДП-2, ДПр-2. Производственно-коммерческая фирма «Две линии». Лосьон против выпадения волос, товарного знака «ОБЕРЕГЪ». «Ренессанс Косметик». Sanchist Спрей для кухни Антижир 500 мл. «Ренессанс Косметик». LAROSSA Шампунь для волос: «Коньяк и красный перец», «Розмарин и черная смородина», «Ангелика и семена Чиа», «Чабрец и лаванда». ИП Салеева У.П. Товары бытовой химии. Концентрированный гель для стирки «AlaStar» серии «Северное сияние», «Райский сад», «Лавандовое поле», «Взаимная любовь». «Ритейл Трейд». Наполнитель для кошачьих туалетов Питомец растительный комкующийся «Антизапах». «Ритейл Трейд». Наполнитель для кошачьего туалета OK-LOCK растительный. «Аврора». Носки мужские с анатомической резинкой, Носки женские из гребенного хлопка, Носки мужские из гребенного хлопка, Носки детские из гребенного хлопка. АО «АлтайВитамины». Средство для орошения и промывания полости носа АКВАНАЗАЛЬ® (БЭБИ, СОФТ, ФОРТЕ). Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика. Тротуарная плитка. Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика. Камни бордюрные. Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий. Накладки тормозные композиционные дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава 1907.400-01 и 1907.400-02. «Нитроген». Растворный узел для приготовления жидких комплексных удобрений (ЖКУ) Raptor. «ТММ». Установка для приготовления водного экстракта из твердого сырья животного и растительного происхождения типа «Пант-Эра», марки «Пант-Эра 250», «Пант-Эра 400». «Спецобъединение-Сибирь». Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием СПЕЦ•SB PRO. «АлтайЗнак». Знаки дорожные. ТМ «АКТО» ( ООО «Скиф»). Блоки оконные из ПВХ профиля: REHAU BLITZ, EXPROF XS 570 Siberica, REHAU DELIGHT, GEALAN S9000. ТМ «АКТО» ( ООО «Скиф»). Блоки оконные из алюминиевых профилей: ALUTECH ALT W62, ALUTECH ALT W72, ALUTECH ALT F50, СИАЛ КП45. Лауреаты в номинации «Продовольственные товары» Читать далее Алтайский пчелоцентр. «УЛЬЕГРАД»™ Мёд натуральный цветочный «Таёжный» ст/б 350 г. Алтайский пчелоцентр. Мёд натуральный цветочный алтайский «Классический» ст/б 350г. «Фитоком Алтай». Биологически активная добавка к пище «Пробиотик Эксперт Мультиформула» серии «Природный лекарь» (капсулы по 0,53 г) №60. «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Живица кедровая на кедровом масле 12,5 %» (240 капсул по 230 мг). «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло облепиховое» в капсулах (360 капсул по 230 мг). «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло черного тмина» в капсулах (360 капсул по 230 мг). «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло амаранта» в капсулах (240 капсул по 230 мг). «Магия Трав». Бальзам безалкогольный «Золотой олень Алтая». «Магия Трав». Напитки безалкогольные: «Эликсир Алтая» пантовый, «Эликсир Алтая» успокаивающий, «Эликсир Алтая» общеукрепляющий. «Магия Трав». Бальзамы безалкогольные: «Алтайский бальзам» общеукрепляющий, «Алтайский бальзам» антистрессовый, «Алтайский бальзам» мужской, «Алтайский бальзам» женский. «Алтэя». Концентраты пищевые сухие маркировки «Алтэя»: «Экстракт Чаги», «Экстракт чаги с шиповником». Барнаульская водяная компания. Вода питьевая «Легенда жизни» с коррекцией содержания йода, фтора и селена, 0,33 л; Вода питьевая «Легенда жизни» Спорт, 0,7 л. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Напиток безалкогольный негазированный «Свежесть Алтая» со вкусом лимона. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Напиток безалкогольный негазированный «Свежесть Алтая» со вкусом малины. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Пиво светлое пшеничное нефильтрованное неосветленное пастеризованное «Шульгинское Пшеничное» безалкогольное. Бочкаревский пивоваренный завод. «Грушевый аромат» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Лимонад» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Тархун» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Коктейль Мохито лайм-мята» напиток безалкогольный сильногазированный. Бочкаревский пивоваренный завод. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный «ТАРГЕТ» со вкусом «КОКОС и АНАНАС» («TARGET» COCONUT PINEAPPLE flavor») пастеризованный, напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный «ТАРГЕТ» со вкусом «КИВИ и ЯБЛОКО» («TARGET» KIWI APPLE flavor») пастеризованный. Бочкаревский пивоваренный завод. Пиво «Алтай-Хан» светлое фильтрованное пастеризованное, пиво «МИНИ КЕГ» («MINI KEG») светлое фильтрованное непастеризованное. Иткульский спиртзавод. Водки «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ», «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ГОРНЫЙ», «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ОРГАНИК (ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ORGANIC)». Иткульский спиртзавод. Водки особые «ИТКУЛЬСКАЯ ОСОБАЯ», «ИТКУЛЬСКАЯ. СМОРОДИНА», «ИТКУЛЬСКАЯ. БОРОДИНСКАЯ», «ИТКУЛЬСКАЯ». ИП Каныгин А А. Квасы нефильтрованные, неосветленные «Домашний», «Окрошечный», «С хреном». ИП Каныгин А А. Капуста квашеная ТМ «Бродич», Капуста квашеная с хреном ТМ «Бродич», Капуста квашеная с брусникой ТМ «Бродич», Капуста квашеная с сахаром ТМ «Бродич». ИП Кушнерик С.А. Грибы маринованные банка 0,5 л. «Рикон». Масло топленое ГХИ (GHEE) Зимаречье. «Любава». THE CHEESE MAG сырный МАГ® Творожный сыр с кедровым орехом с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 60%. «Холод». Йогурт с массовой долей жира 4,0% в ассортименте: с вишней и черешней, с клубникой и земляникой, с черникой. «Холод». Коктейль молочный пастеризованный с массовой долей жира 2,3% в ассортименте: шоколадный, со вкусом клубники, со вкусом ванильного мороженого. «Холод». Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира не более 1,5%. «Холод». Сметана с массовой долей жира 15%. «Холод». Сыр «Моцарелла для пиццы» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. «Холод». Сырки творожные глазированные с массовой долей жира 23% в ассортименте: с ванилином, с ванилином и наполнителем «Клубника», с какао и шоколадной крошкой, с наполнителем «Вареная сгущенка». «Холод». Сыры плавленые пастообразные с массовой долей жира в сухом веществе 50% в ассортименте: сливочный, с грибами, с ветчиной. «Холод». Творог с массовой долей жира 5% весовой. «Холод». Сыр твердый «Маасдам» с массовой долей жира в сухом веществе 50%. Сыр твердый «Пармезан» с массовой долей жира в сухом веществе 40%. «Холод». Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% сладко-сливочное несоленое. «АлтайХолод». Мороженое молочное с арахисом и карамелью в молочном шоколаде «Монарх». Массовая доля жира в молочной части продукта 4%. «АлтайХолод». Мороженое пломбир со вкусом «чизкейка» с черничным наполнителем в вафельном стаканчике. Массовая доля жира в молочной части продукта 12%. «АгроСевТорг». Масло рапсовое «Ремесленное», масло рапсовое «Красноалтайское». «АгроСевТорг». Масло подсолнечное «Ремесленное», масло подсолнечное «Красноалтайское». Научно-производственное предприятие «Интер-Масло». Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер». «Ореховый Алтай». Масло растительное ореха кедрового АЛНАТ 250 мл нерафинированное. «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие. Колбаса варёно-копченая. Сервелат Классический. «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие. Колбаса варёно-копченая Сервелат Швейцарский. «Алтайские макароны». Макаронные изделия в/с гр А ТМ «Pasta Veneta». «Алтайские макароны». Макаронные изделия в/с гр В ТМ «Алмак». «ВелКен». Семена подсолнечника жареные «Зум Зум». Дипломант в номинации «Продовольственные товары» Читать далее «Алтай сила». Бальзам безалкогольный «Сила природы» 500 мл, Бальзам безалкогольный «Сила природы» 250 мл, Бальзам безалкогольный «Спокойствие» 250 мл, Бальзам безалкогольный «Кладезь здоровья» 250 мл. Лауреаты в номинциях «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения» Читать далее ИП Писанов Константин Николаевич. Правовые услуги в области страхования: урегулирование ущерба, вызванного страховым случаем. Санаторий «Сосновый бор». Путевка на санаторно-курортное лечение. «Шестой континент». Предоставление туристических услуг населению. Внутренний туризм. Центр детской психологии «Каритас». Оказание медико-психологических услуг детям и взрослым. Сибирский институт репродукции и генетики человека. Диагностика и лечение всех видов бесплодия. ИП Кутякова Татьяна Михайловна (сеть аптечных пунктов «Низкие цены»). Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). «Алорто». Комплексная реабилитация пациентов после ампутации нижних конечностей «АСКО-МЕД-ПЛЮС». Организация экстренной помощи при укусе клеща по территории РФ. «Алькон». Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ/алюминия. «Эко-Сибирь». Диагностика и очистка системы вентиляции. «1+1». Бухгалтерские услуги. Федеральный этап «100 лучших товаров России» Лауреаты в номинациях «Промышленные товары» и «Товары производственно-технического назначения» Читать далее Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Сушилка бытовая «Дива Люкс» с электронным управлением" «Мартика». Миска для миксера ""Мадена"" набор 1,4л; 1,9л; 2,6л; 3,6л С439" «Барнаульский химический завод». Грибки с металлической ножкой MIX BHZ PROFESSIONAL" «Ренессанс Косметик». Sanchist Спрей для кухни Антижир 500 мл Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика. Тротуарная плитка" «Нитроген». Растворный узел для приготовления жидких комплексных удобрений (ЖКУ) «Raptor»" «Спецобъединение-Сибирь». Перчатки трикотажные СПЕЦ-SB с ПВХ покрытием СПЕЦ•SB PRO" Дипломанты в номинациях «Промышленные товары» и «Товары производственно-технического назначения» Читать далее «Рублит». Печные дверки из чугуна серии «Полесье» ДТ-4, ДТ-3, ДП-2, Дпр-2. Производственно-коммерческая фирма «Две линии». Лосьон против выпадения волос, товарного знака «ОБЕРЕГЪ». «Ренессанс Косметик». LAROSSA Шампунь для волос: «Коньяк и красный перец», «Розмарин и черная смородина», «Ангелика и семена Чиа», «Чабрец и лаванда». ИП Салеева У.П. Товары бытовой химии. Концентрированный гель для стирки «AlaStar» серии «Северное сияние, «Райский сад», «Лавандовое поле», «Взаимная любовь». «Ритейл Трейд». Наполнитель для кошачьих туалетов Питомец растительный комкующийся «Антизапах». «Ритейл Трейд». Наполнитель для кошачьего туалета OK-LOCK растительный. «Аврора». Носки мужские с анатомической резинкой, Носки женские из гребенного хлопка, Носки мужские из гребенного хлопка, Носки детские из гребенного хлопка. АО «АлтайВитамины». Средство для орошения и промывания полости носа АКВАНАЗАЛЬ® (БЭБИ, СОФТ, ФОРТЕ). Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика. Камни бордюрные. ТМ «АКТО» ( ООО «Скиф»). Блоки оконные из ПВХ профиля: REHAU BLITZ, EXPROF XS 570 Siberica, REHAU DELIGHT, GEALAN S9000. ТМ «АКТО» ( ООО «Скиф»). Блоки оконные из алюминиевых профилей: ALUTECH ALT W62, ALUTECH ALT W72, ALUTECH ALT F50, СИАЛ КП45. Почетный диплом «Золотая сотня» Читать далее Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Сушилка бытовая «Дива Люкс» с электронным управлением. Лауреаты в номинации «Продовольственные товары» Читать далее «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Живица кедровая на кедровом масле 12,5 %» (240 капсул по 230 мг). «Магия Трав». Бальзам безалкогольный «Золотой олень Алтая». «Алтэя». Концентраты пищевые сухие маркировки «Алтэя»: «Экстракт Чаги», «Экстракт чаги с шиповником». Барнаульская водяная компания. Вода питьевая «Легенда жизни» с коррекцией содержания йода, фтора и селена, 0,33 л; Вода питьевая «Легенда жизни» Спорт, 0,7 л. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Напиток безалкогольный негазированный «Свежесть Алтая» со вкусом лимона. Бочкаревский пивоваренный завод. Напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный «ТАРГЕТ» со вкусом «КОКОС и АНАНАС» («TARGET» COCONUT PINEAPPLE flavor») пастеризованный, напиток безалкогольный тонизирующий энергетический газированный «ТАРГЕТ» со вкусом «КИВИ и ЯБЛОКО» («TARGET» KIWI APPLE flavor») пастеризованный. Иткульский спиртзавод. Водки «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ», «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ГОРНЫЙ», «ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ОРГАНИК (ВЕЧЕРНИЙ АЛТАЙ ORGANIC)». ИП Каныгин А А. Капуста квашеная ТМ «Бродич», Капуста квашеная с хреном ТМ «Бродич», Капуста квашеная с брусникой ТМ «Бродич», Капуста квашеная с сахаром ТМ «Бродич». «Рикон». Масло топленое ГХИ (GHEE) Зимаречье. «Любава». THE CHEESE MAG сырный МАГ® Творожный сыр с кедровым орехом с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 60%. «АлтайХолод». Мороженое молочное с арахисом и карамелью в молочном шоколаде «Монарх». Массовая доля жира в молочной части продукта 4%. «АгроСевТорг». Масло рапсовое «Ремесленное», масло рапсовое «Красноалтайское». «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие. Колбаса варёно-копченая. Сервелат Классический. «Алтайские макароны». Макаронные изделия в/с гр А ТМ «Pasta Veneta». «ВелКен». Семена подсолнечника жареные «Зум Зум». Дипломанты в номинации «Продовольственные товары» Читать далее Алтайский пчелоцентр. «УЛЬЕГРАД»™ Мёд натуральный цветочный «Таёжный» ст/б 350 г. Алтайский пчелоцентр. Мёд натуральный цветочный алтайский «Классический» ст/б 350г. «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло облепиховое» в капсулах (360 капсул по 230 мг). «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло черного тмина» в капсулах (360 капсул по 230 мг). «Простые решения». Масла растительные нерафинированные пищевые «Масло амаранта» в капсулах (240 капсул по 230 мг). «Магия Трав». Напитки безалкогольные: «Эликсир Алтая» пантовый, «Эликсир Алтая» успокаивающий, «Эликсир Алтая» общеукрепляющий. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Напиток безалкогольный негазированный «Свежесть Алтая» со вкусом малины. Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский». Пиво светлое пшеничное нефильтрованное неосветленное пастеризованное «Шульгинское Пшеничное» безалкогольное. Бочкаревский пивоваренный завод. «Грушевый аромат» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Лимонад» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Тархун» напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах, «Коктейль Мохито лайм-мята» напиток безалкогольный сильногазированный. Бочкаревский пивоваренный завод. Пиво «Алтай-Хан» светлое фильтрованное пастеризованное, пиво «МИНИ КЕГ» («MINI KEG») светлое фильтрованное непастеризованное. Иткульский спиртзавод. Водки особые «ИТКУЛЬСКАЯ ОСОБАЯ», «ИТКУЛЬСКАЯ. СМОРОДИНА», «ИТКУЛЬСКАЯ. БОРОДИНСКАЯ», «ИТКУЛЬСКАЯ». ИП Каныгин А А. Квасы нефильтрованные, неосветленные «Домашний», «Окрошечный», «С хреном». ИП Кушнерик С.А. Грибы маринованные банка 0,5 л. «АлтайХолод». Мороженое пломбир со вкусом «чизкейка» с черничным наполнителем в вафельном стаканчике. Массовая доля жира в молочной части продукта 12%. «АгроСевТорг». Масло подсолнечное «Ремесленное», масло подсолнечное «Красноалтайское». «Ореховый Алтай». Масло растительное ореха кедрового АЛНАТ 250мл нерафинированное. «Алтайские колбасы». Мясное колбасное изделие. Колбаса варёно-копченая Сервелат Швейцарский. «Алтайские макароны». Макаронные изделия в/с гр В ТМ «Алмак». «Алтай сила». Бальзам безалкогольный «Сила природы» 500 мл, Бальзам безалкогольный «Сила природы» 250 мл, Бальзам безалкогольный «Спокойствие» 250 мл, Бальзам безалкогольный «Кладезь здоровья» 250 мл. Почетный диплом «Золотая сотня» Читать далее «Магия Трав». Бальзам безалкогольный «Золотой олень Алтая». «АлтайХолод». Мороженое молочное с арахисом и карамелью в молочном шоколаде «Монарх». Массовая доля жира в молочной части продукта 4%. Лауреаты в номинациях «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения» Читать далее ИП Писанов Константин Николаевич. Правовые услуги в области страхования: урегулирование ущерба, вызванного страховым случаем. Санаторий «Сосновый бор». Путевка на санаторно-курортное лечение. Дипломанты в номинациях «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения» Читать далее «Шестой континент». Предоставление туристических услуг населению. Внутренний туризм. «Алорто». Комплексная реабилитация пациентов после ампутации нижних конечностей.

Как проходил конкурс

Региональный этап конкурса на лучший товар и лучшую услугу Алтайского края проводится уже 26 лет — срок немалый. Четверть века этот «флаг» несла компания «Алтайская ярмарка», в нынешнем году передав его ИД «Алтапресс».

Конкурсная комиссия регионального этапа состояла из 25 экспертов 12 различных организаций, среди которых, например, Алтайсертифика, Роспотребнадзор, Росстандарт, алтайский Центр стандартизации и метрологии, Алтапищепром и другие.

Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова

Заседали эксперты целую неделю — с 17 по 21 июля, проверяя досконально каждую заявку.

Мария Шостак,

директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна:

Я, как человек, непосредственно относящийся к качеству продукции, хочу назвать важные показатели. За последние пять лет наш экспорт вырос в 11 раз — это огромнейшая цифра. Несмотря на определенную турбулентность, сельхозпроизводители и переработчики Алтайского края отправили свою продукцию в 48 стран мира. И, конечно, этот важный и серьезный конкурс дает выход на другие экспортные рынки.

В нынешнем году членом конкурсной комиссии стал Антон Слободчиков, руководитель регионального Центра «Мой бизнес». На самой церемонии он наградил компании, победившие в номинациях «Промышленные товары» и «Товары производственно-технического назначения».

Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Анна Зайкова

Среди них, например, была предпринимательница Ульяна Салеева, которая создала свой бренд Alastar.

В июле 2022 года она прошла обучение по программе «Азбука предпринимателя» и получила финансовую консультацию в региональном Центре «Мой бизнес». ИП зарегистрировала уже в августе, а в декабре участвовала в еще одной обучающей программе уже как действующий бизнесмен.

В 2023 году предпринимательница подала документы на господдержку стартапов и смогла заключить социальный контракт, в этом ей также помогли специалисты Центра «Мой бизнес».

Церемония награждения конкурса "Лучший товар Алтая", "Лучшая услуга Алтая". Дмитрий Лямзин

По мнению Антона Слободчикова, у Ульяны Салеевой есть хороший потенциал по расширению бизнеса и выходу на зарубежные рынки.

Церемонией награждения конкурс «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алтая» не заканчивается. Уже в феврале 2024 года начнется прием новых заявок, который продлится до апреля.

Опрос

У победителей конкурса качества мы спросили: «Что для вас значит стать лучшим?»

Олеся Северова. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Олеся Северова,

заведующая лабораторией компании «Холод»:

Победить в таком конкурсе — это результат кропотливой работы над качеством продуктов всей нашей командой. Мы стремимся, чтобы наши молочные продукты были вкусными, полезными и востребованными потребителем. А что значит лучший — превосходить ожидания. Нет предела совершенству.

Евгений Осипов. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Евгений Осипов,

генеральный директор компании «Аско-Мед-Плюс»:

Прежде всего, это гордость за свою команду, которая из года в год прекрасно делает свое дело. Услуга «Имуннокарта», которую мы сегодня представляем, помогает получить экстренную помощь при укусе клеща. По всей России в 2023 году сервисом воспользовались более 46 тыс. человек. Мы понимаем, что наш труд важен, востребован и теперь оценен по достоинству.

Алексей Малин. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Алексей Малин,

коммерческий директор компании «Партнер Тара»:

Прежде всего, хочу выразить благодарность экспертному сообществу, которое оценило наш товар. Стать лучшими — это, конечно, гордость и результат большой работы нашей команды. Совместно нам удается выполнять поставленные задачи.

Наталия Радина. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Наталия Радина,

директор компании «Ренессанс Косметик»:

Стать лучшим — это достойная цель для профессионала своего дела. Стать лучшим для компании — не означает остановиться. Это значит, что нужно и дальше принимать новое и продолжать развиваться. Когда всю команду переполняет чувство гордости за компанию, за продукт, который производим, мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении. Ведь если по-настоящему любишь свое дело, успех становится неизбежен.

Ольга Писанова. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Ольга Писанова,

индивидуальный предприниматель, руководитель проекта «Первый аджастер»:

Конечно, это большая ответственность, а также подтверждение нашей преданности клиентам и своему делу. Когда узнали о том, что наша услуга стала лауреатом конкурса, нахлынуло чувство вдохновения и благодарности. Рада тому, что наш труд так высоко оценили. Значит, это нужно людям. Мы поставили перед собой высокую планку, у нас достаточно знаний и внутренней ответственности, чтобы совершенствовать услугу, внедрять технологии, оставаясь при этом человечными к проблемам людей.

Ольга Сорокина. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Ольга Сорокина,

директор компании «1+1»: