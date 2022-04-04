4 апреля
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Экономика

Латвия не исключает оплату за российский газ в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze изучит возможность оплаты российского газа в рублях.

Газ.
Газ.
Источник: Дмитрий Кудрявцев

Энергетический концерн уже провел анализ на предмет соответствия изменений в российском законодательстве относительно расчетов за поставки природного газа в рублях.

Они пришли к выводу, что оплата за газ в рублях возможен.

«После оценки соответствия указанных изменений в порядке произведения расчетов ранее установленным санкциям сделан первоначальный вывод, что такой порядок произведения расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен», — говорится в сообщении компании.

Сейчас продолжается анализ предложенных изменений с юридической и деловых точек зрения, пишут «Известия».

Отмечается, что между Latvijas Gāze и «Газпромом» заключен и действует долгосрочный договор о поставке природного газа до 2030 года.

Ранее эксперт предупредил Европу о последствиях отказа рублями платить за газ.

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