Латвия не исключает оплату за российский газ в рублях

Энергетический концерн уже провел анализ на предмет соответствия изменений в российском законодательстве относительно расчетов за поставки природного газа в рублях.
Они пришли к выводу, что оплата за газ в рублях возможен.
«После оценки соответствия указанных изменений в порядке произведения расчетов ранее установленным санкциям сделан первоначальный вывод, что такой порядок произведения расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен», — говорится в сообщении компании.
Сейчас продолжается анализ предложенных изменений с юридической и деловых точек зрения, пишут «Известия».
Отмечается, что между Latvijas Gāze и «Газпромом» заключен и действует долгосрочный договор о поставке природного газа до 2030 года.
Ранее эксперт предупредил Европу о последствиях отказа рублями платить за газ.