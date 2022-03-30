Европу предупредили о последствиях отказа рублями платить за газ

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов рассказал « Прайму », что многие европейские компании оказались в ступоре из-за требования России платить за газ рублями.

Суверов отметил, что окончательное решение за европейскими компаниями, однако руководство стран Евросоюза дает понять, что против такого шага.

«Если поставки газа в Европу все же встанут, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а „Газпрому“ может обойтись в примерно половину прибыли и сокращение инвестиций. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет, так как „Газпром“ — один из главных налогоплательщиков страны», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Европа не сможет быстро заменить российский газ на поставки из США и Катара — таких возможностей у этих экспортеров нет.

В результате газ для Европы может подорожать до 5 тыс. долларов за тысячу кубов и даже выше, так что придется сократить потребление со всеми вытекающими последствиями для экономики.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.