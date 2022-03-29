Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Отгрузки газа в недружественные страны без оплаты его в рублях не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российские ведомства и «Газпром» сейчас обсуждают детали перевода оплаты.

«Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — цитирует Пескова РИА «Новости».

На вопрос, как будет реагировать Москва, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: «Будем решать вопросы по мере их поступления».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — заключил он.

Ранее Песков рассказал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие.