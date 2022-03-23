Песков рассказал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

Песков отметил, что Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза.
«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — предупредил он.
После этого Пентагон заявил об отслеживании ситуации с силами ядерного сдерживания РФ, пишут «Известия».
«Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания», — отметил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают в себя ядерное оружие.