Песков рассказал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

Песков отметил, что Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — предупредил он.