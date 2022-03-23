23 марта
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Политика

Песков рассказал, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Россия может использовать ядерное оружие, сообщает «Коммерсант».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков отметил, что Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — предупредил он.

После этого Пентагон заявил об отслеживании ситуации с силами ядерного сдерживания РФ, пишут «Известия».

«Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания», — отметил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают в себя ядерное оружие.

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