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Политика

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин подчеркнул, что Запад предпринимает не только недружественные действия в отношении экономической сферы России, вводя «нелегитимные санкции».

«Но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил президент.

«Есть!» — принял Шойгу поручение и коротко ответил Путину.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину и призвал начать крупномасштабную операцию на Украине против «нацистов и шайтанов».

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