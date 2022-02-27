Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Путин подчеркнул, что Запад предпринимает не только недружественные действия в отношении экономической сферы России, вводя «нелегитимные санкции».
«Но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил президент.
«Есть!» — принял Шойгу поручение и коротко ответил Путину.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину и призвал начать крупномасштабную операцию на Украине против «нацистов и шайтанов».