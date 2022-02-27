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Политика

Кадыров жестко призвал начать крупномасштабную операцию на Украине против «нацистов и шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram призвал перестать «нянчиться с бандеровцами» и начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Кадыров напомнил, что уже четвертый день на Украине продолжается специальная операция.

«Но мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать. Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних „Тиграх“ „Уралах“ и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил. Если „майданутые“ сами не жалеют и не берегут собственный народ, то почему мы должны подставлять своих парней?! Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна. Надо уже освобождать города и населенные пункты от бандеровцев, „Азова“ и других нацистов. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что на Украине восемь лет убивали свой народ, чтобы удержать власть, а когда Россия встала на защиту угнетенных людей, то получила всевозможные санкции.

По словам Кадырова, страны Запада сделали все возможное, чтобы навредить России.

«Так зачем нам сейчас останавливаться? Надо закончить начатое и без оглядки идти только вперед. Будь что будет. На войне и убивают, и разрушают. Без этого никак, к сожалению. Но если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог, отмахиваются от переговоров и не намерены принимать меры в отношении нацистов и шайтанов, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно», — подчеркнул глава Чечни.

Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «дать всем спецподразделениям соответствующий приказ».

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