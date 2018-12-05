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Экономика
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Ледовое шоу: жена Пескова оказалась совладельцем кооператива по производству соли

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка стала совладельцем производственного кооператива «Галит», расположенного в Крыму.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

В Единый госреестр юридических лиц информация о доле Навки (16,67% от уставного капитала) была внесена 28 ноября.

На это обратило интернет-издание The Bell.

Навка подтвердила РБК, что является одним из владельцев производственного кооператива «Галит».

Кооператив занимается производством и продажей морской соли.

Выручка «Галита» по итогам 2017 года составила 44,7 млн руб., чистая прибыль — почти 3,5 млн руб. Фирма расположена неподалеку от Евпатории.

Партнеры

Незадолго до сделки с Навкой одним из совладельцев крымского кооператива (с теми же 16,67%) стал Юрий Волков.

Среди совладельцев крымской компании значатся еще несколько физлиц (в том числе Волкова Анна Юрьевна) с одинаковыми долями.

Ледовое шоу

ООО «Навка шоу» раньше принадлежавшее фигуристке, сейчас на 100% принадлежит ее сестре — Наталье Навке. В этом году компания представляет ледовое шоу «Аленький цветочек», активно рекламируемое на Первом канале.

В 2018 году, судя по данным СПАРК, компания получила от «Аэрофлота» 15 млн рублей на размещение рекламы перевозчика в этом шоу.

Также Татьяне Навке принадлежит ООО «Лед Арена», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий. До апреля 2018 года компания арендовала у АО «ВДНХ» помещение 12,7 тыс. квадратных метров. «Лед Арена» арендует еще одно помещение в 13 тыс. кв. м.

Зарубежные «корни»

С 1992 года Навка проживала и тренировалась в США. В 2006 году вернулась в Москву.

1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.

Согласно данным декларации Дмитрия Пескова, общая сумма декларированного годового дохода его супруги Татьяны Навки за 2016 год 120 млн 815 тыс. руб., она владеет квартирой в США площадью 126 кв.м.

Татьяна Навка награждена Орденом Дружбы — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения (2007).

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