Лесной участок «дочки» крупнейшего холдинга «Алтайлес» достался фирме с единственным работником

Минприроды нашло нового арендатора на участок, ранее находившийся у «дочерней структуры» лесной холдинговой компании «Алтайлес». Право аренды 3,6 тыс. гектаров леса ведомство выставило на аукцион, который выиграла фирма с численностью персонала 1 человек. Это стало одним из звеньев цепи событий, которые, по мнению лесного холдинга, приведут к закрытию части предприятий холдинга и высвобождению персонала. Впрочем, в минприроды считают, что в своих проблемах холдинг виноват сам.

Нет шансов на работу

В конфликте, о котором идет речь в данном случае, участвуют две дочерние структуры «Алтайлеса» — «Содружество» (арендатор лесных участков) и «Алеусский лес» (субарендатор).

Все началось с того, что региональное минприроды подало иски о расторжении договоров аренды в арбитражный суд с компанией «Содружество». Суд чиновники выиграли.

В итоге участков лишились обе компании — и арендатор, и субарендатор (в целом более 100 тыс, га). В сентябре представители ведомства объяснили телеканалу «Вести Алтай»: эти участки выставят на торги.

Алтайские леса. altaipriroda.ru

И вот теперь стали известны результаты аукциона, на котором разыгрывалось право аренды одного участка площадью 3,6 тыс. кв. метров в Панкрушихинском лесничестве. «Алеусский лес» тоже участвовал в торгах. Но проиграл.

Согласно протоколу, опубликованному 26 октября на сайте torgi.gov.ru, победителем признали барнаульскую фирму «Руфус-А», в которой, по данным официального сервиса ФНС «Прозрачный бизнес», числится 1 сотрудник. Договор аренды должен быть заключен с ней на 49 лет.

«Шансов для продолжения работы у „Алеусского леса“ в прежнем виде у предприятия нет», — прокомментировали итоги аукциона в пресс-службе холдинга «Алтайлес».

Будущий лес начинается в лесном питомнике Фото: ЛХК «Алтайлес».

Победитель с нулевыми доходами

Из протокола аукциона также следует: фирма «Руфус-А» обязалась платить за аренду лесного участка 2,522 млн рублей в год.

При этом, согласно тому же сервису налоговой службы «Прозрачный бизнес», в 2019 году ее доходы и расходы составили 0 рублей, уплаченные налоги и сборы — также 0 рублей.

В проигравшей компании «Алеусский лес» работает 148 человек, в 2019 году она уплатила налоги в сумме 31,2 млн рублей. В пресс-службе холдинга объясняют: компания также содержала противопожарную систему и занималась тушением возгораний. В 2020 году ликвидировала 88 пожаров.

Но теперь тушить и предупреждать пожары должна заняться фирма с нулевыми официальными доходами. Впрочем, информации о заключении с ней договора аренды участков пока нет.

Охрана лесов от пожаров. Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Последние дни работы

Между тем, 27 октября апелляционный суд в Томске подтвердил правомерность выводов арбитража края, удовлетворившего требование минприроды края расторгнуть договор аренды с компанией «Содружество».

Соответственно, «Алеусскому лесу» нечего у него, так сказать, «субарендовать». Аукционы по другим участкам, в которых он мог бы поучаствовать, еще не объявлены. Отсутствие сырьевой базы будет иметь следствием прекращение работы «Алеусского леса», утверждают в лесном холдинге.

«История предприятия началась 1 ноября 1935 года, когда был организован Алеусский лесхоз с центром в селе Панкрушиха. Таким образом, 85-летие станет последней датой для одного из старейших предприятий лесного комплекса Алтайского края», — объяснили ситуацию в пресс-службе холдинга.

Сосновый лес. pixabay.com.

Ищем возможность трудоустройства

В пресс-службе «Алтайлеса» подтвердили ранее озвученную информацию о предстоящем увольнении около 150 сотрудников «Алеусского леса» — это будет сделано в ближайший месяц в связи с сокращением. Часть сотрудников, возможно, будут трудоустроены на других предприятиях холдинга.

Руководство холдинга занимается вопросом трудоустройства высвобождаемых сотрудников на другие предприятия компании. Прорабатывается вопрос организации вахтового метода работы, — рассказали в пресс-службе холдинга.

Сосновый лес. Анна Зайкова.

Проверяющие не принуждали расторгать

Комментируя суды по расторжению договоров аренды, в «Алтайлесе» сообщают: это делается не из-за нарушений законодательства, а по формальным причинам. Иски минприроды края подало после проверки этого ведомства Рослесхозом и предъявления требований прокуратуры.

Проверяющие сочли нарушением то, что компании «Содружество» и «Каменский ЛДК», которым выделили лес на законных основаниях под реализацию приоритетных инвестпроектов, передали участки в субаренду (или переуступили права по договору аренды) другим «дочкам» «Алтайлеса».

Передача участков была предпринята в связи с экономической целесообразностью, поясняют в холдинговой компании. При этом инвестпроекты успешно завершены.

Сосновый лес. «Домстрой».

И до 2019 года минприроды эту передачу одобряло (есть соответствующий приказ) и несколько лет принимало платежи. После проверки Рослесхоза и прокуратуры отношение изменилось.

Однако «ни одно из контролирующих ведомств не принуждало региональное минприроды расторгать договоры аренды и провоцировать напряженную ситуацию на рынке труда, ставить под удар сразу несколько предприятий, — написал 23 сентября председатель совета лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего Востока Павел Корчагин в письме на имя глав Минпромторга, Минприроды РФ, губернатора края и сибирского полпреда.

Деревья-великаны в алтайских лесах. usynovizakaznik.blogspot.com

Нарушения нельзя назвать формальными

В минприроды довольно жестко прокомментировали на своем сайте расторжение договоров аренды лесных участков и ряд других утверждений лесного холдинга.

Суды единодушно удовлетворили требования о расторжении, заявили чиновники. И допущенные компанией „Содружество“ нарушения, по их мнению, нельзя отнести к формальным.

Перераспределение лесных участков, полученных на льготных условиях без торгов, среди аффилированной группы коммерческих организаций, не имеющих никакого отношения к инвестиционным проектам и не осуществляющих глубокую переработку древесины, противоречит принципам их использования, закрепленным Лесным кодексом РФ», — утверждают в минприроды.

Основной целью такого перераспределения явилось извлечения прибыли от сдачи лесных участков в субаренду, а также от продажи прав по договорам аренды, без осуществления капитальных вложений в освоение лесов, полагает ведомство.

Создание новых лесов — 2020 Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

Оно напомнило, что «Содружество», являющееся предприятием «Алтайлеса» с иностранным капиталом (Литва), получило на льготных условиях участки, так как реализовало приоритетный инвестпроект «Организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса».

Однако оно передало лесной участок (полученный в аренду без аукциона) в субаренду аффилированному лицу — копании «Алеусский лес». А последняя не переработчик древесины — оно, по утверждению ведомства, в основном перепродает ее, в том числе за пределы РФ.

Таким образом «прекращение деятельности «Алеусского леса» — следствие недобросовестности прежде всего со стороны компании «Содружество». Полностью комментарий минприроды края можно прочитать по ссылке.

Рубки в лесу. altaipriroda.ru

Считают опасным прецедентом

Так или иначе, судебные процессы, резко изменившие условия работы холдинга, инвестировавшего в экономику края около 12 млрд рублей, привлекли внимание сообщества. Павел Корчагин называет их опасным прецедентом.

Он подчеркивает, что «Алтайлес» реализовал в Алтайском крае 15 инвестпроектов, включая строительство «Павловского ДОКа» за 6 млрд рублей. Холдинг перерабатывает более 80% сырья и дает работу более 3 тыс. сотрудников.

Компания платит налоги на сумму около 1 млрд рублей в год. Однако предприятия холдинга «один за другим остаются без сырья из-за расторжения договоров аренды по формальным обстоятельствам». Без сырья остается и «Павловский ДОК», при этом его работа просчитывалась исходя из всех арендованных участков.

Между тем, в 2019 году из четырех предприятий холдинга уже уволили более 200 человек, а в 2020-м под угрозой сокращения оказалось около 1 тыс. работников четырех предприятий.