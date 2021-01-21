30 лет финансовой стабильности: секрет успеха банка «Левобережный»

— Как зарождался Банк «Левобережный», какие идеи были положены в его основу?

— Наш банк получил лицензию 17 января 1991 года — именно эта дата считается днем основания. Банк был создан на базе Левобережного отделения Жилсоцбанка, и именно это определило название новой кредитной организации и круг ее первых клиентов. В самом начале нашей задачей было качественное обслуживание предприятий и организаций, которые находились на левом берегу Новосибирска, а также жителей города.

— Каковы основные этапы развития банка?

Владимир Шапоренко Банк «Левобережный» ( ПАО)

— Первое знаковое событие — само образование банка, учредителями которого стали коммерческие структуры. В их числе были и ныне действующие организации, например НЭТИ (НГТУ), новосибирский филиал «Микрохирургии глаза», «ГУМ «Россия». К моменту начала деятельности банка в нем работали 50 человек, которые обслуживали 400 клиентов — и юридических, и физических лиц.

Через два года, в 1993-м, в состав учредителей вошли отделения Пенсионного фонда — не только Новосибирской, но и Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Это поставило перед банком новую задачу — обслуживание пенсионных выплат. Было очень важно регулярно обеспечить необходимые объемы наличных денег — банковских карт еще не было, и пенсии разносили почтальоны. В те годы эта задача для нас стала самой главной, и мы ее успешно решили.

Следующим этапом я бы назвал вхождение в акционерный капитал банка администрации Новосибирской области. Это произошло в 1996 году, и через два года была поставлена новая глобальная задача — открыть отделения Банка «Левобережный» в каждом районном центре области для обеспечения финансирования всех бюджетных организаций и выплаты зарплаты их сотрудникам. Тогда деньги между банками могли ходить несколько дней, и наладить оперативные расчеты было непросто. Но и эта задача была нами решена — на протяжении нескольких лет банк открывал отделения в каждом райцентре, организуя сначала расчетное обслуживание, а потом и кассовое.

В 2006 году региональные администрации стали выходить из коммерческих проектов, и в ходе приватизации у банка появились новые акционеры — крупные предприятия Дальнего Востока. С тех пор и по сегодняшний день структура собственников не меняется, оставаясь стабильной более четырнадцати лет. И я знаю, что акционеры как минимум на ближайшие пять лет не планируют никаких продаж, консолидаций и объединений.

— Что вы считаете основой успешного развития банка?

— Такую основу составляет множество факторов. Но я считаю, что в первую очередь это способность банка оперативно адаптироваться к условиям меняющейся внешней среды. Если кто-то не сможет поспевать за изменениями, то остановится в развитии и не будет иметь никаких перспектив роста. Нам же адекватно реагировать на перемены очень сильно помогают конкурентные преимущества регионального банка над крупными федеральными кредитными организациями.

— Что это за преимущества?

— Первое из них — то, что наш центр принятия решений находится ближе других к клиенту. Сегодня мы работаем на территории всего Сибирского федерального округа, а центр принятия решений находится в Новосибирске — по сути, в автомобильной доступности от подавляющего большинства наших клиентов. И я могу оперативно общаться и получать обратную связь от них. Не сомневаюсь в том, что человеческое общение является одной из важнейших составляющих в бизнес-коммуникациях. И верю в то, что люди, общаясь вживую, смотря друг другу в глаза, на энергетическом уровне получают правильную информацию друг о друге.

В Новосибирске находится и центр компетенций по продуктам. Такая близость к клиентам помогает лучше их понимать и создавать банковские сервисы, которые в итоге становятся ближе, понятнее и любимее потребителями. Команда наших разработчиков готова оперативно менять и дорабатывать свои продукты, чувствуя и понимая потребности наших клиентов — частных лиц и предприятий.

Вторым нашим конкурентным преимуществом я бы назвал высокую скорость принятия решений по нестандартным вопросам. Обычные кейсы региональных клиентов крупные федеральные банки уже решают достаточно легко. Но на вопросы, которые не имеют легких, стандартных решений, мы умеем давать ответы клиентам намного быстрее, чем другие.

Еще одно наше конкурентное преимущество — это разветвленная сеть. Стратегический регион развития банка — Сибирский федеральный округ. На «домашней» новосибирской территории мы представлены практически в каждом районном центре. Также у нас есть офисы в Томской области, Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях. И все они работают с клиентами вживую, позволяя банку оперативно принимать оптимальные решения.

— А кто сейчас клиент Банка «Левобережный»? Каковы ваши предпочтения в отношении клиентской базы?

30 лет успешной работы на благо клиентов. Банк «Левобережный» ( ПАО)

— В соответствии с нашей стратегией мы универсальный банк — работаем и с физическими, и с юридическими лицами. Если же говорить о наших предпочтениях, то это стабильные клиенты, будь то компании или граждане. Например, мы любим юрлица-зарплатники, потому что они стабильно работают, получают прозрачный денежный поток. Им мы можем предоставлять качественные недорогие продукты, потому что уверены, что эти клиенты находятся в хорошей категории риска.

Мы очень любим пенсионеров — потому что они тоже очень стабильные, отличаются здоровым консерватизмом. Качественнее клиентов я просто не знаю, ответственность за свои обязательства у них буквально в крови.

Говоря о предпринимательстве, я отметил бы малый и средний бизнес. Мы сегодня делаем упор именно на него: по общероссийским рейтингам видно, что банк стабильно находится в двадцатке по портфелям МСБ. Да, в 2020 году малый бизнес оказался самым уязвимым — тем не менее мы планируем и дальше активно развивать это направление работы. Все проходит, все заканчивается — и я уверен, что как раз трудные времена позволяют оценить партнерское отношение друг к другу. Не сомневаюсь: пройдет год-два, и эти клиенты продолжат развиваться, оставаясь нашими партнерами, которые будут с благодарностью вспоминать, что в тяжелые времена мы нормально, корректно, по-человечески отнеслись к их бизнесу.

Но это не значит, что мы не любим крупный бизнес, — его любят все, а федеральные банки еще и сильно демпингуют. Это зачастую существенно снижает эффективность работы с такими клиентами — но все же мы находим возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

— Консервативен ли ваш банк?

— Да, можно сказать, что мы консервативны — в оценке кредитного качества и рисков по финмониторингу. Мы живем по принципу разумной осторожности и аккуратности. И думаю, что именно это нам позволяет успешно проходить через все неспокойные времена российской экономики, когда финансовая система дестабилизируется.

— Как шло технологическое развитие Банка «Левобережный», что он предлагает клиентам сегодня?

— За тридцать лет нашей работы технологии менялись очень сильно — вместе с ними менялись и мы. Уже с 1995 года банк начал работать с системой «Золотая корона» — по моей оценке, на тот момент это была самая передовая технология. Платежные карты «Золотой короны» были чиповыми в то время, когда международные системы использовали еще магнитную полосу.

Впоследствии, когда нашими клиентами стали все более востребованы расчеты по всей территории России и за ее пределами, мы стали эмитировать Mastercard и Visa. А в 2016 году началась новая эпоха — заработала национальная российская платежная система, и мы стали одним из первых российских банков-эмитентов карты «Мир». Сегодня она продолжает развиваться — думаю, что скоро станет основной картой для российского потребителя. За 5 лет мы выпустили около 350 тысяч карт «Мир».

Мы очень хорошо растем в онлайн-пространстве. Мобильные технологии настолько далеко шагнули, что в банк практически нет необходимости приходить. Я с полной уверенностью считаю Банк «Левобережный» одним из передовиков финансовых технологий: наше приложение для физических лиц находится в топ-5 лучших в стране по независимой оценке консалтингового агентства Markswebb. Мы по этому рейтингу уже второй год успешно соперничаем с крупнейшими федеральными банками.

Выражаю огромную благодарность нашему партнеру — крупнейшей новосибирской IT-компании «Центр финансовых технологий», которая занимается производством банковских сервисов. Мы с ней работаем очень тесно более двадцати лет, регулярно выступаем с инициативами, запросами на создание ценностей. То, что компания находится рядом с нами, в Академгородке, позволяет часто встречаться и общаться. А живое общение очень положительно влияет на эффективность коммуникаций.

Хотел бы рассказать про нашу новую разработку — Онлайн-офис. Это коммуникатор для оперативного взаимодействия руководителя предприятия с банком. Он помогает корпоративным клиентам отслеживать информацию по всем связанным компаниям и подключенным банковским услугам, решать вопросы в чате с персональным менеджером, отправлять запросы на обслуживание в банке и отслеживать статус своих заявок на компьютере, смартфоне или другом мобильном устройстве.

Один из сервисов Онлайн-офиса посвящен внешнеэкономической деятельности. Это достаточно сложный блок с большими требованиями к клиенту. Наш коммуникатор позволяет эти требования соблюдать, не нарушать сроки отчетности — за этим стоит очень большая ответственность и риски серьезных штрафов. Сегодня порядка 35% наших корпоративных клиентов активно пользуются Онлайн-офисом.

— Как вы сегодня видите роль и место региональных банков, вашего банка в российской банковской системе?

— Я уверен в том, что региональные банки имеют право на существование, и их значимость будет только расти. У нас есть свои конкурентные преимущества, есть возможности для работы и соперничества с крупными федеральными банками. Самое главное — быть ближе к клиенту, оставаться для него другом и партнером, проявлять финансовую заботу. Очень важно оставаться банком с человеческим лицом. На протяжении тридцати лет мы такими были, и дальше будем продолжать оставаться людьми.

Мы благодарим своих клиентов за доверие, оно стимулирует нас расти и развиваться. Также выражаем признательность партнерам за успешное и эффективное сотрудничество и надеемся, что оно продлится еще многие годы.

В наших планах — развитие клиентов и отношений с ними, модернизация технологий и бренда, развитие наших сотрудников, которых я сегодня считаю самыми высококвалифицированными специалистами регионального рынка. Задач много, задачи интересные — и мы четко понимаем, как их будем реализовывать.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.