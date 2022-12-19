30 лет пашем вместе

Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ — одни из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей в России. Производственные мощности «Алмаза» находятся в двух городах Алтайского края: Рубцовске (завод «РЗЗ») и Барнауле (завод «АНИТИМ»).

2022 год — юбилейный для Алтайских машиностроительных заводов. Предприятия постоянно развиваются и разрабатывают новые модели техники и запасных частей. Ассортимент заводов «Алмаз» включает свыше 60 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 330 наименований запасных частей. В этом году не обошлось без новинок.

АЛМАЗ на протяжении многих лет выпускает секции для культиваторов КРН. В этом году конструкторы АЛМАЗ разработали новое орудие — культиватор рядный навесной КРН-5,6. Он предназначен для междурядной обработки и подкормки 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 70 см. В комплектации с плоскорежущими и стрельчатыми лапами подрезает сорную растительность, рыхлит почву междурядий.

Презентована сеялка зернотуковая VITA СЗ-5,4 Premium в комплектации с электронной системой контроля высева. Система предоставляет оператору информацию по скорости движения, обработанной площади, маршруте движения и неисправности оборудования: например, сообщит о засорении семяпровода.

Сеялка зернотуковая VITA СЗ-5,4 Premium. Фото: Алтайский машиностроительный завод «Алмаз».

Алтайские машиностроительные заводы также расширили линейки имеющейся техники.

Новинка среди линейки культиваторов — культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-8 для ранней предпосевной обработки и формирования посевного ложа, обработки паров, уничтожения сорняков, а также заделки удобрений и пожнивных остатков. Отличается шириной захвата — 8 метров.

Среди линейки борон дисковых тяжелых добавлена борона дисковая тяжелая ЗВЕЗДА-­6. Главное отличие — это ширина захвата — 6 метров, что делает борону мобильнее и позволяет агрегатироваться с тракторами мощностью 300−350 л.с.

Помимо разработки и производства технологических новинок, Алтайские машиностроительные заводы активно принимали участие в ключевых мероприятиях аграрной жизни страны и региона.

В 2022 году состоялись первые Фермерские игры в регионе. 29 июня, в рамках выставки «День Сибирского поля» состоялись уникальные для Алтайского края соревнования — Фермерские игры «Алмаз». Восемь команд, состоящих из работников АПК региона, боролись за главный приз — кубок победителя и 100 000 рублей.

Участники проходили четыре этапа борьбы: бои на бревне, перекидывание тяжелых шин, перетягивание каната и полоса препятствий.

По правилам, в каждой команде было не больше пяти человек, и все — работники сельского хозяйства. Все участники из Алтайского края.

Мероприятие имело настолько большой успех, что станет хорошей традицией для фермеров Алтая.

Помимо проведения игр на «Дне Сибирского поля» шла работа на выставочном стенде: Алтайские машиностроительные заводы провели более сотни деловых встреч и с покупателями техники, и со своими официальными дилерами из других регионов.

Стенд на выставке «ЮГАГРО». Фото: Алтайский машиностроительный завод «Алмаз».

В 2022 году заводы «Алмаз» стали участниками в ключевых сельскохозяйственных выставках России — АГРОСАЛОН и ЮГАГРО.

С 4 по 7 октября в Москве состоялась специализированная выставка сельхозтехники АГРОСАЛОН. А 22−25 ноября в Краснодаре прошла 29-я крупнейшая сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО 2022».

— Крупные сельскохозяйственные выставки — это ключевые события в жизни сельхозмашиностроения. Мы всегда очень ответственно подходим к этому мероприятию, — рассказывает генеральный директор ЗАО «РЗЗ» Станислав Кедик, — как правило, мы пытаемся на стендах предложить наши последние разработки и новые решения: как конструкторские, так и технологические. Мы должны ответить нашим сельхозпроизводителям четко, что наполняемость комплектующими и запасными частями будет вовремя, качественно и современно.

В этом году Алтайские машиностроительные заводы представили в Москве и Краснодаре плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5 для глубокой осенней безотвальной обработки почвы, плуг полунавесной оборотный PERESVET ППО-8−35 в комплекте с перьевыми и полувинтовыми корпусами, а также новинки — культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-8 и сеялка зернотуковая VITA СЗ-5,4 Premium в новой комплектации с электронной системой контроля высева. Помимо техники, на выставках также можно было познакомиться с запасными частями Алтайских машиностроительных заводов.

Технопарк «Юг Алтая». Фото: Алтайский машиностроительный завод «Алмаз».

Рубцовский завод запасных частей (входит в Алтайские машиностроительные заводы) стал инициатором строительства и главным частным инвестором проекта «Юг Алтая» — первого технопарка в Алтайском крае. Он располагается в Рубцовске на месте одного из цехов недействующего Алтайского завода тракторного электрооборудования. Произведенная резидентами центра продукция будет изготавливаться в том числе и по заказу РЗЗ. Она будет использоваться при производстве сельхозтехники.

Техническое оснащение проекта «Юг Алтая» позволяет резидентам выполнять самые сложные задачи по металлообработке, сварке, резке, штамповке, шлифовке металла. До 2025 года в технопарке разместятся не менее шести резидентов.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства экономического развития России, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На строительство и оснащение технопарка управляющая компания получила субсидию в размере 500 млн руб.

Технопарк в Рубцовске — это важный шаг на пути импортозамещения в сфере оборудования для сельского хозяйства и в сфере сельхозмашиностроения в целом.

Технопарк «Юг Алтая». Фото: Алтайский машиностроительный завод «Алмаз».

В этом году Алтайскими машиностроительными заводами АЛМАЗ уделено особое внимание импортозамещению.

— В последнее время спрос на отечественную технику растет, но на нашу технику и запчасти он растет опережающими темпами. Наиболее полное импортозамещение получается осуществлять в производстве более простой техники, такой как культиваторы, плуги, — рассказывает Станислав Кедик генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», — Мы давно взяли курс на импортозамещение. Ежегодно наша компания представляет новинки и совершенствует ранее созданные образцы, заменяющие потребителям импорт. Торговую марку «Алмаз» знают и уважают везде — от Приморья до Кубани. За десятилетия работы предприятие заработало репутацию надежного поставщика качественной продукции. Техника и запчасти нашего производства — это наглядный пример хорошего импортозамещения.

Отметим, что Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (входит в состав Алтайских машиностроительных заводов) совместно с партнерами разработал и наладил производство S-образной стойки для культиватора, которую раньше закупали в Западной Европе. Сегодня такую деталь в России делает только АНИТИМ.

— S-образную стойку для своих культиваторов мы раньше приобретали в Италии, Германии и Испании, так как в России ее никто не производил, — рассказывает Роман Пфаф, гендиректор АО «АНИТИМ» — Но когда вырос курс евро, и деталь подорожала, себестоимость культиватора выросла более чем на 10%, Мы собрали технический совет, оценили наши компетенции и приняли решение производить эту стойку самостоятельно.

Заводы «Алмаз» не первый раз сталкиваются с задачей импортозамещения. Когда в начале 2000-х в Россию стали заходить первые образцы зарубежной техники, для нее не хватало быстроизнашиваемых запасных частей. Тогда «АНИТИМ» разработал технологию термоконтактного плакирования стрельчатых лап культиваторов. На режущую кромку лап наносят упрочняющий слой, который уменьшает их износ.

«Алмаз» сегодня — это современные, динамично развивающиеся производители почвообрабатывающей техники и запасных частей с прогрессивным подходом к проектированию и производству.

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Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-­Западная, 2-а.

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