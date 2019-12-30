20 лет роста с Россельхозбанком на Алтае

На календаре последние дни 2019 года. Каким он был для Алтайского филиала Россельхозбанка рассказал директор Николай Бойко.

Цифры и факты

— Николай Евгеньевич, каким был уходящий год для Россельхозбанка на Алтае?

— 2019 год в целом был успешным для Алтайского регионального филиала Россельхозбанка. Если посмотреть финансовые показатели, то по всем направлениям наблюдается рост, как в части кредитного портфеля, так и в части портфеля привлеченных средств. Так, кредитный портфель превысил 37 млрд, а совокупный портфель привлеченных средств клиентов вырос до 30 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 4,9 млрд рублей.

На сезонные полевые работы было выдано более 3,8 млрд рублей, что на 287 млн больше показателей прошлого года.

Выдача кредитов агропромышленному комплексу края и республики по одной из госпрограмм «Развитие финансово-кредитной системы АПК» достигла 5,6 млрд рублей.

В текущем году Алтайский региональный филиал активно поработал по урегулированию проблемной просроченной задолженности юридических лиц: в совокупности с начала года выделено порядка 6 млрд рублей. В частности, состоялось подписание договора о передаче Алтайским филиалом Россельхозбанка права собственности на земельный участок и расположенные на нем имущественный комплекс «Стадион» и памятник воинам Великой Отечественной войны администрации села Сычёвка Смоленского района, которые находились на балансе банка как часть залогового имущества.

События года

— Какие события, кроме финансовой деятельности, вы могли бы назвать знаковыми?

— В течении года было много различных событий и мероприятий, в которых мы участвовали и организовывали сами. Хочу выделить главные. Этот год стал юбилейным для фермерского движения в Российской Федерации — 30 лет. Мы запустили новый механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (сокр. — АККОР) по упрощенному пакету документов. Мелкие фермеры, не имея достаточно серьезной залоговой базы, могли по упрощенной процедуре получать кредиты, являясь членами Ассоциации. Подтверждением успешной реализации этой программы стало вхождение в пятерку лучших по России нашего Алтайского регионального филиала.

Еще одно крупное мероприятие — проведение фестиваля фермерской еды «СВОЕ». Впервые он перевалил за Урал и с большим размахом и успехом прошел в Барнауле. Этот фестиваль был направлен на поддержку нашего алтайского фермерства. Важно было показать, какую продукцию на Алтае производят, в том числе, и наши клиенты, познакомить с ней жителей Барнаула, края и гостей из соседних регионов, транслировав на всю Россию наши достижения и успехи.

Соглашение о сотрудничестве

— Вы подписали соглашения с властями регионов. О чем они?

— В апреле текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Алтайского края и Россельхозбанком. И фестиваль фермерской еды «СВОЕ», о котором я уже говорил выше, стал как раз одним из первых совместных шагов. И тогда же в августе подобное соглашение подписали руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Так что, в 2020 году фестиваль фермерской еды «СВОЕ» пройдет в Горно-Алтайске. Но главным стержнем этих соглашений является определение вектора развития банка на территории Алтайского края и Республики Алтай. Нам необходимо было синхронизировать планы, так как 2020-й является годом старта новой федеральной государственной программы «Комплексного развития сельских территорий».

В течение 5-ти ближайших лет филиал будет принимать в активное участие в реализации этой федеральной программы по улучшению социальной жизни нашего населения в части повышения качества и доступности финансовых услуг. Например, это новая программа, которая стартует в январе «Сельская ипотека», доступность финансовых услуг через мобильный банк. Ближайшие пять лет мы должны активно развивать доступность финансовых услуг там, где нет наших офисов. Мы живем в век цифровизации, у всех есть мобильные телефоны, а в телефоне должно быть наше уникальное приложение Мобильный банк, как для физических, так и для юридических лиц. Наши услуги на селе должны быть доступны каждому. В телефоне уже сейчас можно оформить заявку на получение кредита, пополнить вклад, оплатить услуги связи или спутникового телевидения не выходя из дома. Эти возможности Россельхозбанк будет совершенствовать и развивать, предлагая все новые услуги и возможности.

Что год грядущий нам готовит

2020 год станет юбилейным для банка и пройдет под девизом: «20 лет роста». Сегодня Алтайский филиал Россельхозбанка в пятерке стабильных и надежных по самым различным внутрибанковским рейтингам. По кредитованию сезонных работ мы первые, в тройке — по развитию рынка ипотечного кредитования, существенен наш вклад в кредитовании сезонных полевых работ и всего агропромышленного комплекса. Понимая и зная те финансовые инструменты, которые будут доступны в следующем году, считаю, что 2020-й будет годом прорыва. Уверен, наш коллектив готов выполнять поставленные задачи.

С праздником!

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Алтайского края и республики Алтай с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы в ваших семьях царил мир и взаимопонимание. Здоровья, благополучия, достатка и реализации ваших планов в 2020-м году.

Любовь Некрасова