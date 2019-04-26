10 лет сотрудничеству Банка Акцепт и Фонда МСП Новосибирской области

Банк Акцепт уже десятый год активно сотрудничает с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Основной целью совместной деятельности является поддержка регионального бизнеса.

В 2019 году Банк Акцепт продолжает активно работать в этом направлении. Только за 3,5 месяца 2019 года под поручительство гарантийного Фонда банком выдано 9 кредитов, доля поручительств в которых составила более 52 млн. рублей.

Новые заемщики банка — как небольшие компании, так и успешные, развивающиеся предприятия города Новосибирска, среди которых Торгово-производственная компания «ДЕКО», крупный разработчик и производитель светодиодной продукции, и ООО «Меркурий Импорт», занимающийся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием.

Продукция компании ДЕКО, выпускаемая под брендами DEKOlabs и ГЕНСВЕТ широко известна в России и странах СНГ. В 2019 году ООО ТПК «ДЕКО» стала лауреатом I премии в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции» национального конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

10 лет сотрудничества. Фото предоставлено ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт».

Алексей Цыплаков,

руководитель и собственник ООО ТПК «ДЕКО»:

Наша компания динамично развивается. Мы стремимся стать лидером на рынке светотехнической продукции в России. Для этого мы расширяем российское производство, приобретаем новое высокотехнологичное оборудование, создаем новые рабочие места и внедряем новые решения в области светотехники. С финансированием на развитие бизнеса нам помог Банк Акцепт.

ООО «Меркурий импорт» занимает лидирующие позиции на рынке сантехнического оборудования в Сибирском регионе. Это официальный представитель в Сибири отечественных и импортных профильных брендов. Компания работает без посредников напрямую с производителями, что позволяет ей предоставлять самые выгодные ценовые предложения.

Алексей Мамонтов,

собственник компании:

С Банком Акцепт мы работаем много лет по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Поэтому когда для выхода на новый рынок потребовались дополнительные средства, мы знали, куда обращаться.

Банк Акцепт выдает кредиты до 400 млн. рублей под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на инвестиционные цели, на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств при недостатке залогового обеспечения.