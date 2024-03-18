35 лет — только начало. Пять интересных фактов о становлении и развитии одного из ведущих предприятий Алтайского края

Дефицит и сухой закон
Мало кто знает, но у Бочкаревского пивоваренного завода были все шансы вовсе не появиться на свет. Когда предприятие зарождалось, практически все было против него. Например, тотальный дефицит.
Стройка на месте будущего завода началась 20 августа 1981 года. Николай Козленков, председатель колхоза «Вперед», на базе которого и начали возводить перерабатывающее предприятие, как человек дальновидный, сразу задумался о снабжении.
Строительству не хватало многого, материалы и оборудование добывали, где только могли. Цемент возили из Бийска, металл и стройматериалы — из Новосибирска, Барнаула, Краснодара и даже Харькова.
Потом стало совсем сложно — в СССР стартовала антиалкогольная компания. Местные жители стали открыто говорить, что колхозу завод не нужен. Строительство пришлось приостановить. Но Николай Козленков руки не опустил, слишком много уже было вложено в строительство.
В 1986 году работы возобновили, но до запуска оставалось три нелегких года.
Поиск оборудования и поставщиков
В поисках оборудования для завода в Бочкарях Николай Козленков объездил всю страну. Приемлемые варианты нашлись в Риге и Нижнем Новгороде. В 1980-е годы выбирать особо было не из чего.
Это позже, в 2000-е годы, уже под руководством внука Николая Козленкова Вадима Смагина завод взял курс на тотальную модернизацию.
Молодой руководитель твердо решил, что предприятие будет соответствовать самым современным стандартам пивоварения, поэтому и оборудование начали закупать европейское премиум-класса.
Сейчас цеха водоподготовки на заводе оснащены оборудованием немецких фирм Chriwa GmbH и Jurby WaterTech International (ЧриваГмБХ и Джурби УотерТех Инт.). За приготовление пивного сусла отвечают два варочных порядка KRONES (Кронэс) — тоже из Германии.
В этой же стране были приобретены линии кегового розлива, а также розлива продукции в ПЭТ-тару и алюминиевую банку.
Подбор персонала, создание команды
Вернемся опять к истокам. В 1986 году, когда основной производственный корпус завода был построен, оборудование приобретено, возник вопрос с правильным запуском и поддержке технологического процесса.
Тогда Николай Козленков пригласил на работу двух специалистов — Нину и Бориса Горбатовых. По-сути, с них и началось формирование профессиональной команды.
Представляете, в 1998 году на заводе работали всего 30 человек, в 2011-ом — уже 486, а в 2014-ом — 708. Сейчас численность сотрудников уже превышает 800 человек.
Бочкаревский завод — место, куда люди стремятся. На предприятии действует программа внутреннего и внешнего обучения персонала и наставничества. А корпоративной культуре во всех ее проявлениях можно только позавидовать.
Кстати, есть у «Бочкарей» еще одна важная традиция. На предприятии ежегодно вручают премию имени Николая Козленкова. Она присуждается сотруднику, который на протяжении долгих лет трудится, доказывая на деле свой высокий профессионализм.
Увеличение ассортимента и мощностей
Первую продукцию на заводе получили в августе 1989 года. Розлив тогда производился всего два раза в неделю. А общий объем производства составлял менее 100 тыс. декалитров в год. Представьте, сейчас этот объем завод вырабатывает за один день.
На заре своего создания ассортимент продукции у предприятия был скромный. «Бочкари», например, выпускали популярное в СССР пиво «Жигулевское». Его, кстати, тут варят до сих пор.
Важным в этом смысле годом стал 2008‑й. На заводе своими силами смонтировали и запустили квасной цех. Таким образом, «Бочкари» стали первым в регионе предприятием, которое начало выпускать натуральный живой квас в промышленных масштабах. В честь основателя завода его назвали «Андреич».
С 2012 года на предприятии стали производить сладкие прохладительные напитки по советским ГОСТам — «Тархун», «Грушевый аромат», «Ситро» и другие. В 2014-м на свет появились «Домашние лимонады».
А в 2022 году на волне импортозамещения «Бочкари» запустили производство колы и других популярных напитков. Сейчас в ассортименте предприятия более 100 различных наименований продукции.
Расширение продаж и экспорт
Мог ли Николай Козленков думать, что созданный им завод будут знать по всей России? А ведь так и произошло. Из маленького сельского цеха «Бочкари» превратились в крупное градообразующее предприятие.
В 2012 году о его продукции узнали за рубежом — компания начала первые экспортные поставки.
Внутри России география дистрибуции очень широкая — в 43 регионах большой страны знают, что такое продукция от «Бочкарей». Среди них — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Сургут, Хабаровск, и, конечно, Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области. Учитывая, что 35 лет для завода только начало, это далеко не предел.
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