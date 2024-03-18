35 лет — только начало. Пять интересных фактов о становлении и развитии одного из ведущих предприятий Алтайского края

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Факт №1

Дефицит и сухой закон

Мало кто знает, но у Бочкаревского пивоваренного завода были все шансы вовсе не появиться на свет. Когда предприятие зарождалось, практически все было против него. Например, тотальный дефицит.

Стройка на месте будущего завода началась 20 августа 1981 года. Николай Козленков, председатель колхоза «Вперед», на базе которого и начали возводить перерабатывающее предприятие, как человек дальновидный, сразу задумался о снабжении.

Строительству не хватало многого, материалы и оборудование добывали, где только могли. Цемент возили из Бийска, металл и стройматериалы — из Новосибирска, Барнаула, Краснодара и даже Харькова.

Потом стало совсем сложно — в СССР стартовала антиалкогольная компания. Местные жители стали открыто говорить, что колхозу завод не нужен. Строительство пришлось приостановить. Но Николай Козленков руки не опустил, слишком много уже было вложено в строительство.

В 1986 году работы возобновили, но до запуска оставалось три нелегких года.