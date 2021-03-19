20 лет успешного пути. Алтайское предприятие нарастило объем выпущенной продукции в сложном 2020 году

Один из крупнейших производителей пищевой промышленности Алтайского края группа компаний ТМ «AVEO» , в которую входят общества с ограниченной ответственностью «Алсу», «Витамин Продукт», «ЛекАлтай» и «Садовод Алтая», отметил 20-летний юбилей.

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Под маркой AVEO на предприятиях выпускается более 1500 наименований продукции. Это сокибальзамырастительные маслабиологически-активные добавкильняная продукциябаточники-мюсли. Не раз продукция отмечалась различными наградами. Таксок облепиховый награжден золотой медалью «Сибирская Ярмарка» за высокое качество продуктаиспользование нетрадиционного сырья повышенной биологической ценностиа также золотой медалью дегустационного конкурса качества напитков «Лучший напиток года». В отношении облепиховых напитков и сока компания получила право использовать товарный знак «Алтайские продукты +100 к здоровью!».

Завод ведет активную инвестиционную деятельность, постоянно модернизирует производство. В 2020 году Фондом содействия инновациям предоставлена финансовая поддержка ООО «Витамин Продукт» на реализацию инвестиционного проекта по запуску новой производственной линии получения сухого растительного концентрата методом холодной вакуумной сушки. По словам директора предприятия Александра Суркова, технология позволяет получать растительные экстракты, при этом сохраняя максимум питательных свойств сырья. Это дает возможность не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и добиться значительного снижения себестоимости сырья. Ведь прежде большую часть экстрактов приходилось закупать у поставщиков.

Мощности по выпуску готовой продукции — 1 300 т. в месяц. Группа компаний ТМ «AVEO».

Пандемия не только не коснулась процессов предприятия, но и дала ему толчок для развития. Объем выпущенной в 2020 году продукции на 40% выше в сравнении и с предыдущим годом. Компания максимально быстро подстраивается под актуальные запросы потребителя. Уже в апреле 2019 г. была запущена линия по производству антисептических средств. Товарная линия обновлена вкусной и оздоравливающей продукцией. Особым спросом пользуется растворимый витамин С на основе растительных экстрактов.

Компания под торговой маркой AVEO — пример того, как рациональная деятельность может вывести предприятие за пределы своего региона. Лишь четверть продукции завода реализуется в Алтайском крае, основная часть уходит в европейскую часть страны, а также в Казахстан и Китай.

— Можно и в Сибири, здесь в Алтайском крае, успешно развиваться, и выходить на международные рынки, — считает Александр Сурков. — В Москве, конечно, покупательская способность выше, но столичный уровень заработной платы также закладывается в себестоимость продукции. Не вижу ничего плохого в климате и расположении нашего региона. Наоборот, у нас есть целебные травы, облепиха, и надо использовать эти богатства. Всегда можно найти причины, чтобы оправдать нежелание работать.

Вложение средств в обновление ассортимента и новые технологии, — вот главный секрет успеха предприятия. Трижды оно получало компенсацию затрат на покупку оборудования. А господдержкой впервые воспользовалось в 2013 году для приобретения линии производства облепихового сока. Здесь понимают, что важно реинвестировать прибыль не только в оборудование, но и в условия для эффективной работы сотрудников. Для этого в цехах созданы комфортные рабочие места, сделан ремонт, проведена современная вентиляция.

Группа компаний ТМ «AVEO»

Адрес: г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 22А

Телефон: 8−800−700−27−15

Сайт: http://aveobio.com

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