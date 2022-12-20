25 лет устойчивого роста

Самому крупному в регионе отраслевому объединению — Союзу промышленников Алтайского края — исполнилось 25 лет. Его учредили алтайские предприятия в трудное время — в 1997 году, когда спад промышленного произ­водства составил 68% к уровню начала 1992 года.

Все эти годы объединение стремится к главной цели — устойчивому росту промышленности края. Оно участвовало в разработке промышленной политики и решении текущих проблем. Представляло интересы промышленников в органах власти и помогало поднимать престиж рабочих профессий. Помогало формировать благоприятный деловой климат и улучшать механизмы господдержки.

Рост прибыли — один из ключевых индикаторов успеха на рынке. Доля прибыльных предприятий в крае — около 85%. Показатель свидетельствует о стабильном увеличении финансового результата на протяжении последних лет начиная с 2019 года, — рассказали в Союзе промышленников Алтайского края в традиционном отчете за три года деятельности.

Промышленность края сохраняет устойчивость и продолжает развиваться на протяжении многих лет. И это — несмотря на пандемию коронавируса, закрытие границ, падение спроса и ограничения на перемещение работников в 2020 году. Несмотря на болезни персонала, резкий рост цен на металл, полимеры и каучук в 2021-м и масштабные международные санкции в 2022-м.

Источник: freepik.com

Промышленность региона не просто выстояла — все три последних года она увеличивает объемы выпуска, модернизирует производство и активно инвестирует в будущее — в новые проекты. Вместе со своим Союзом промышленников Алтайского края директора предприятий инициируют программы подготовки кадров и популяризации рабочих и инженерных профессий, участвуют в социальных проектах и благотворительной деятельности.

О значении промышленности в экономике региона говорят такие цифры. Ее доля в валовом региональном продукте — 24%. Она дает более трети налоговых поступлений во все уровни бюджетов и четверть инвестиций в основной капитал. В промышленности занято 12% экономически активного населения.

За этими цифрами стоят усилия 120 тысяч работников алтайской промышленности. Это их светлые головы и рабочие руки создают то, без чего не могут существовать энергетика и медицина, оборонные предприятия и пищевая отрасль, коммунальная сфера и строительство в России и многих зарубежных странах. И тем самым они дают работу многим миллионам работников смежных предприятий и их семьям.

Инфографика.

Знакомим читателей с работой части промпредприятий региона.

Все они — члены Сою­за промышленников Алтайского края.

ПКФ «Две линии» Продукцию производственно-коммерческой фирмы «Две линии» из Бийска знает вся Россия — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И не только Россия: ею пользуются жители Казахстана и Беларуси, Азербайджана и Сербии, Вьетнама и Уганды. Производство ПКФ «Две линии» Источник: dvelinii.com Здесь, в Бийске, создают косметические средства по уходу за кожей и волосами на природной основе, применяя новейшие технологии и достижения науки, производят продукты для здорового питания и бытовую химию. Интерес к натуральной продукции высокого качества — тренд XXI века. И компания «Две линии» продолжает разрабатывать новшества, выводя на рынок то, что позволяет сохранять здоровье и красоту. Кремы и гели, пенки для умывания, мази, маски и другая продукция компании «Две линии» содержат природные масла и экстракты, мумие, пантогематоген, мед и прочие натуральные компоненты. Специалисты компании самым тщательным образом изучают комбинации действующих веществ и находят правильное их сочетание. И это наделяет продукцию особыми свойствами: она обладает деликатным воздействием. Генеральный директор ПКФ «Две линии» — Владимир Теплов. Источник: dvelinii.com Компания «Две линии» стартовала в далеком 1999 году с производства двух инновационных продуктов своей разработки — средств «Суперчистотело» и «Антиседин». Сегодня в ее портфеле — более 600 наименований собственной продукции, больше 50 патентов на изобретения и несколько сотен зарегистрированных товарных знаков. «Две линии» — это три производственные площадки, собственные лаборатории и полный цикл производства: от идеи до готового продукта. https://dvelinii.com/

Группа «Сибтруд» В группе «Сибирский центр безопасности труда» знают все о том, как организовать безопасные условия труда и снизить риски на производстве. «Сибтруд» работает в Алтайском крае с 2001 года и за эти годы стал одной из ведущих компаний Сибирского федерального округа по оказанию услуг по охране и безопасности труда. Производство группы «Сибтруд». Источник: sibcbt.ru Услуги группы компаний особенно востребованы там, где понимают: главное в производстве — люди, их здоровье и безопасность. Среди ее клиентов — горняки Кузбасса, алтайские строители, промышленники и энергетики, фермеры, предприниматели, фармацевтические компании, медучреждения и многие другие. Сильная сторона компании — многопрофильность. В ее состав входит четыре юрлица. Так, «Сибтруд-Академия» — это курсы подготовки для руководителей и специалистов предприятий по охране труда, пожарной безопасности и оказанию первой помощи. Компания держит руку на пульсе, отслеживая все изменения законодательства, появление новых требований и стандартов. Руководитель группы «Сибтруд" — Евгений Бездетко. Источник: sibcbt.ru «Сибтруд — средства защиты» — это место, где можно приобрести спецодежду и спецобувь, защитные кремы и «одежду» для рук, средства индивидуальной защиты и даже лечебно-профилактические напитки от лучших производителей. Научно-исследовательский центр «Факторы производственной и окружающей среды» проведет специальную оценку условий труда. А «Сибирский центр безопасности» — это вся специализированная полиграфия в одном месте. https://sibcbt.ru/

ГК «Пром­котлоснаб» Что объединяет якутское село Мындаба, иркутскую золотодобывающую компанию и алтайскую Барановку? Ответ на этот вопрос знает барнаульская ГК «Промкотлоснаб». В Якутии, на Алтае и Иркутской области, как и во многих других городах и селах, людей и здания согревает ее оборудование и построенные ею котельные. Производство ГК «Промкотлоснаб». Источник: kotlosnab.ru Компания «Промкотлоснаб» вышла на рынок в 2008 году, в разгар мирового кризиса. В команду вошли опытные котельщики и специалисты по логистике и качеству. Они понимали: да, кризис — время возможностей. Но успех в теп­лоэнергетике принесет выпуск только надежного оборудования, созданного по современным международным стандартам и на основе принципов советского котлостроения. Так компания смогла предложить эффективные решения на рынке. На первых этапах она выпускала в основном оборудование для малой и средней энергетики. Между тем круг клиентов быстро расширялся. Прибыль компания вкладывала в обновление и расширение станочного парка, строительство новых площадок и цехов. В команду приходили новые высококлассные специалисты. Руководитель ГК «Промкотлоснаб» — Павел Кравченко. Источник: kotlosnab.ru В 2018 году компания открыла новую производственную площадку в Благовещенске Амурской области — филиал «Дальневосточный». Сегодня у компании четыре такие площадки, общая их площадь — более 10 тыс. кв. мет­ров. Суммарная мощность оборудования, производимого за год, — более 400 МВт. ГК «Промкотлоснаб» — это имя и репутация. Группа компаний производит теплоэнергетическое оборудование для малой, средней и большой энергетики. https://kotlosnab.ru/

Компания «Петров» Тот, кто побывал в «Большом доме дерева» в Барнауле, охотно поверят, что этот объект — мечта его создателя Нико­лая Петрова, генерального директора компании «Пет­ров». Светлая территория этого шоу-рума древесины и деревянных изделий словно создана для тех, кто душой привязан к дому, семье и ценит природу и дерево. Производство компании «Петров». Источник: bigwoodhome.ru Строительство шоурума завершилось в 2021 году. Барнаульцы, повидавшие самые разные торговые центры, такой увидели впервые. Здесь, на площади 700 кв. метров, можно рассмотреть и заказать погонаж, отделочные и пиломатериалы, изготовленные на современном оборудовании компании «Петров». Есть здесь и удивительные 3Д-панели и изделия из экзотической древесины из разных уголков планеты. Сам руководитель компании считает завершение строительства важной вехой развития своего бизнеса. А начинался он в 1999 году, когда Николай Петров приехал в село Чеканиха Усть-Пристанского района. Учредил компанию «Петров», взял в аренду лесной участок и начал работать. Он всегда подчеркивает: компания принципиально не продает круглый лес — в переработку должен идти каждый кубометр. Генеральный директор компании «Петров» — Николай Петров. Источник: bigwoodhome.ru Тем временем развитие бизнеса продолжается. В 2022 году компания «Петров» стала предоставлять новые услуги — профилирование бруса, проектирование и строительство под ключ домов, бань и террас. Основатель компании — человек по-своему уникальный. Он охраняет арендованный лес от пожаров и восстанавливает его — за годы работы высадил 6 млн сеянцев сосны, рассказали в региональном минприроды. Его лесопильное производство в Чеканихе дало работу более 100 жителям. https://bigwoodhome.ru/

Завод ЛИТКОМ Небольшой по российским масштабам город Рубцовск стал одним из центров производства чугунного литья для печей и каминов в стране. Дверки, плиты и конфорки, задвижки и колосники, решетки и многое другое производит завод ЛИТКОМ (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ») — один из признанных лидеров рынка. Производство завода ЛИТКОМ. Источник: rublitkom.ru Предприятие начинало свою деятельность в 1992 году, организовав производство на базе цеха местного завода. Спустя 30 лет продукция завода ЛИТКОМ есть у каждого третьего владельца печки или камина. Чугунное литье для печей и каминов — основное направление завода. Но его сотрудники не могут стоять на месте — они ищут и развивают новые. Вот только несколько примеров. В 2008 году ЛИТКОМ запустил в эксплуатацию участок художественно-декоративного литья. Рынок с интересом принял произведения искусства, которые стали создавать рубцовские металлурги из лома черных металлов: не­обычные чугунные печи, статусные камины из чугуна и украшенные орнаментами отливки. Руководитель завода ЛИТКОМ — Сергей Плешкань. Источник: rublitkom.ru В 2019-м завод начал выпускать чугунную посуду. Еще один относительно новый вид продукции — печи-камины. Продукция завода не раз отмечена дипломами «100 лучших товаров России». Само предприятие включено в список «Золотых брендов Алтая», и оно регулярно подтверждает этот статус. Среди побед 2022 года — серия герметичных дверок «Карелия» и очаг-гриль чугунный «Смак». А также печка ПМЧ-9, получившая диплом I степени Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». https://www.rublitkom.ru/

«ЗИАС Машинери» Продукцию завода «ЗИАС Маши­нери» из Новоалтайска еще в середине 2010-х высоко оценили застройщики. Ново­алтайские навесные вентилируемые фасады не только соответствовали требованиям — они позволяли экономить время монтажа. Привлекала и широкая линейка конструкций, возможность облицовки фасадов зданий любой сложности. Производство «ЗИАС Машинери». Источник: zias-machinery.com Стартовала компания в 2013 году. Сегодня она входит в пятерку крупнейших производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Ее конструкции можно встретить по всей стране, за границей и даже в резиденции президента «Бочаров ручей» в Сочи. Больница Петра Великого в Санкт-Петербурге, Государственный концертный зал в Новосибирске, здание барнаульской мэрии — это только малая часть примеров их использования. Еще в 2016 году «ЗИАС Машине­ри» обратила внимание на 3D-принтеры — тогда технологию будущего. Проанализировали рынок и пришли к выводу: острее всего российским промышленникам нужны 3D-принтеры для послойной печати песчаных литейных форм. А затем вместе с командой инженеров из Санкт-Петербурга прошли весь путь: от идеи до производства. Руководитель «ЗИАС Машинери» — Константин Денисенко. Источник: zias-machinery.com Сегодня «ЗИАС Машинери» — единственный в России производитель установок серии ZIAS BPrint для производства литейных форм и стержней из кварцевого литейного песка. Последние полтора года компания работала над системой управления заказами, резко сократив время их ожидания и увеличив производительность. Системой уже заинтересовались алтайские коллеги-промышленники. https://zias-machinery.com/ru/

НПП «Алтик» Несколько лет назад российские СМИ написали об установке в Бийске опор освещения из стеклопластика. Замена железобетонных опор на стеклопластиковые тогда казалась сенсацией, а их свечение, идущее изнутри, создавало атмосферу праздника. Производство НПП «Алтик». Источник: altik. su Тогда же журналисты представили широкой общественности их производителя — бийское научно-производственное предприятие «Алтик». Между тем к тому времени НПП «Алтик» уже хорошо знали и ценили владельцы шахт, рудников и нефтяных промыслов, включая крупнейшие компании «Евраз», «Воркутауголь», «Мечел» и многие другие. Разработки бийчан успешно прошли проверку практикой. Предприятие стало одним из крупнейших поставщиков дегазационных стеклопластиковых трубопроводов, первым в России получив разрешение на их применение в шахтах и рудниках. Поработав с трубами НПП «Алтик», шахтеры больше не хотели возвращаться к стальным. Руководитель НПП «Алтик» — Виктор Седелков. Источник: altik. su Сегодня НПП «Алтик» — ведущее в стране по производству стеклопластиковых труб и трубопроводных систем. Оно выпускает более 200 наименований высококачественных изделий из стеклопластика. Это и трубы для откачки метана и водоподачи или водоотлива в шахтах. И изоляторы для высоковольтных опор. И корпуса для геофизических приборов, использующихся при исследованиях скважин. Его продукция работает более чем в 150 городах России. И в компании настроены на дальнейшее развитие. Ведь из 100 сотрудников компании 30 — инженерные и научные работники, которые не могут без инноваций. https://altik.su/

Михайловский завод химических реактивов За почти 100 лет работы продукцию этого завода, расположенного в поселке Малиновое Озеро Михайловского района, опробовали во всех уголках мира. Производство Михайловский завода химических реактивов. Источник: mzhr.ru Сегодня Михайловский завод химических реактивов — это больше 50 наименований химической продукции: реагенты, пищевые добавки, фармацевтические субстанции, удобрения, моющие средства и техническая химия. Михайловский завод химреактивов создан на базе одного из старейших предприятий — содового завода, запущенного в эксплуатацию в 1930-м. В последние годы он переживает, можно сказать, перерождение. Его собственники взяли курс на модернизацию и импортозамещение. При поддержке государства и опираясь на опыт и традиции предшественников, заводчане сумели создать новые производства, реконструировать старые и освоить новые рыночные ниши. Так, в 2015 году предприятие приобрело оборудование для узла фильтрации суспензии гетита и узла прокаливания пасты гетита. В 2017-м на заводе освоили производство гранулированного сульфата аммония — удобрения в удобной для аграриев форме (гранулах). Руководитель Михайловский завода химических реактивов — Сергей Немчинов. Источник: mzhr.ru А в 2018 году завод реконструировал линию по выпуску хлористого натрия — Россия остро нуждалась в этом веществе, так как его ввоз из-за санкций затруднился. Многие виды продукции завода химреактивов уникальны. Так, в России только здесь производят фармакопейный карбонат магния (а это вещество позволяет таблетировать продукт), а также уксуснокислую медь и сульфат железа осушенного. https://mzhr.ru/

НПП «Алтайспец­продукт» Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт» (Бийск) создали выходцы из Бийского олеумного завода в трудное для российской промышленности время — в 1994 году. Профессиональная команда нового предприятия преодолела все трудности и создала современное химическое производство. Производство НПП «Алтайспецпродукт». Источник: altsp.ru Сегодня НПП «Алтайспецпродукт» — один из крупнейших в стране производителей эмульгаторов для взрывчатых веществ собственной разработки. Их широко применяют в горнорудной промышленности. И практически весь ассортимент — это разработки специалистов предприятия. Другое направление деятельности предприятия — производство специальных присадок для асфальтобетонных смесей. Там, где в битум добавляют присадки, разработанные специалистами «Алтайспецпродукта», прочностные характеристики асфальтобетонных покрытий и их долговечность резко возрастают. Руководитель НПП «Алтайспецпродукт» — Сергей Егоров. Источник: altsp.ru По оценкам экспертов, их применение позволяет увеличить срок службы дорожных покрытий в 2−2,5 раза — дорогу уже не придется ремонтировать раз в один-два года. А использование особого гелеобразующего модификатора позволит проводить ямочный ремонт весной и осенью при пониженных температурах или во время дождя. «Алтайспецпродукт» производит и специальные присадки для изготовления моторных масел, способные заменить зарубежные аналоги. Востребованы и его антикоррозийные средства — они особенно интересны производственным компаниям с большим автопарком, строительным и ремонтно-дорожным организациям. https://altsp.ru/

«Трубопласт-А» На окраине Барнаула стоит небольшой завод «Трубопласт-А». Это — самый крупный в Сибири производитель полимерных труб для строительства газопроводов и коммунальных систем. Трубы здесь делают по международным стандартам и в экологически чистых производственных условиях. Производство завода «Трубопласт-А». Источник: truboplast-a.ru На предприятии изначально поставили задачу так: чтобы выигрывать конкуренцию, продукция должна иметь безу­пречное качество. Значит, производить ее надо на лучшем оборудовании и на основе только первичного сырья. «Трубопласт-А» много лет экспериментирует, выводя на рынок собственные разработки. Так, в первые годы трубы завода использовали лишь для газо- и водопроводов. А в 2013 году здесь научились выпускать трубы из термостойкого полиэтилена, способные выдержать до 100 градусов, и их можно использовать для горячего водоснабжения и отопления. При этом теплопотери в таких трубах ниже, чем у металлических, в 150 раз. В 2020 году завод вывел на рынок еще одно новшество: трубы из термостабилизированного полипропилена, которые выдерживают температуру до 95 градусов (кратковременно — до 105). Такие трубы пригодны для отопления малых городов и сел, где теплоснабжением занимаются котельные. Руководитель завода «Трубопласт-А» — Александр Атабаев. Источник: truboplast-a.ru По трубам барнаульского завода уже много лет поступает газ потребителям Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Красноярского края и Якутии. Завод участвовал и в масштабной газификации Белокурихи. Его трубы покупают коммунальщики разных регионов страны. А еще — простые граждане, которые очень ценят их долговечность. https://truboplast-a.ru/

Барнаульский пивоваренный завод Барнаульский пивоваренный завод знаменит не только пивом. БПЗ — это еще и чай, и питьевая вода в бутылках, и живой квас, и мега­популярный «Имбирный шейк» или недавно появившаяся «Кола». Производство Барнаульского пивоваренного завода. Источник: bpz. su На заводе давно открыли секрет успеха своих напитков и ни от кого его не скрывают. Главное — сочетание правильных технологий, чистейшей воды, которую на БПЗ добывают с глубины 220 метров, и мастерства людей, занятых производством, контролем качества и продвижением продукции. И все же имя себе завод сделал, конечно, на пиве. Почти 45 лет назад площадку для БПЗ выбрали исходя из качества подземных водоносных слоев. Но это не значит, что качество напитка достигается автоматически. Постоянство вкуса и качества — трудная задача для всех пивоваров. Ее решение на БПЗ считают своим большим достижением. Вот лишь малая часть примеров. Для прогрессивной молодежи БПЗ запустил линейку напитков под торговой маркой Good Stripes, и своим напитком «Имбирный шейк» завод потеснил «Кока-Колу», частично заняв ее нишу. Руководитель Барнаульского пивоваренного завода— Алексей Рыбников. Источник: bpz. su А в 2022 году рынок потребовал настоящей «Кока-Колы» — и завод сумел оперативно ответить на спрос. Специалисты полгода «колдовали» над рецептурой, чтобы напиток был максимально похож по вкусу на оригинал. Импортозамещение удалось: уже к лету начали производство. Но завод и дальше настроен на появление новинок. БПЗ — одно из самых «титулованных» в крае предприятий. Каждый год его напитки получают больше десятка наград на региональных, всероссийских и международных конкурсах. https://bpz.su/

Коротоякский элева­тор В Хабарском районе, в экологически чистой зоне края, работает Коротоякский элеватор — один из крупнейших производителей знаменитой алтайской муки, круп и комбикормов. Из муки под брендом «Алтайское поле» пекут хлеб и варят каши по всей России — от Сахалина до Санкт-Петербурга. Продукцию покупают в Китае и Северной Корее, Узбекистане и Таджикистане, Киргизии, Казах­стане и Афганистане. Производство Коротоякского элеватора. Источник: altpole.ru Коротоякский элеватор заработал в 1955 году — сначала как хлебоприемный пункт, а 23 года спустя — уже как элеватор. Новая жизнь предприятия началась в 1990-х годах — после преобразования в акционерное общество. Сегодня это — мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом — от переработки зерна до производства и упаковки продукции. Мука разных сортов, крупы и комбикорма Коротоякского элеватора под торговой маркой «Алтайское поле» не случайно идут под слоганом «Лучшее рядом». Предприятие работает по инновационным технологиям и эко-стандартам. Руководитель Коротоякского элеватора — Олег Новиков. Источник: altpole.ru В том, что его продукция экологически чистая, есть объективные предпосылки: в радиусе 350 километров от предприятия нет ни одного крупного промпроизводства, благодаря чему поступающее сырье отвечает самым высоким требованиям. Но есть и субъективные: здесь применяют все передовые технологии зернопереработки и организовали оптимальные условия хранения зерна. Аттестованная лаборатория оснащена современным оборудованием и ведет ежедневный контроль качества. https://altpole.ru/

Завод ячеистого бетона Прочные, долговечные, лучшие для сибирского климата — так характеризуют газобетонные блоки и балки Барнаульского завода ячеистого бетона его покупатели в разделе «отзывы» на сайте завода. Поизводство завода ячеистого бетона. Источник: aozyb.ru Это предприятие — одно из старейших в Алтайском крае: работает с ноября 1962 года. И за все эти годы ни один алтайский производитель так и не смог потягаться с продукцией предприятия — стеновыми и перегородочными блоками, армированными перемычками и балками из ячеистого бетона. Не будет преувеличением сказать: из его изделий построен почти весь современный Барнаул. Это многие десятки школ и детсадов, здания больниц и крупных спортивных объектов (включая Дворец спорта и спорткомплекс «Обь»), три университета, заводы, главпочтамт и гостиница «Барнаул». Уже в XXI веке газобетонные блоки завода пошли на восстановление сгоревшего села Николаевка. Их использовали для строительства краевой клинической больницы и перинатального центра, краевого онконцентра и управления МЧС, торговых центров и многоквартирных домов. Востребованность газобетона от барнаульского ЗЯБа объясняется сочетанием стоимости, его уникальных свойств, применения технологии и контроля качества. Каждая партия на заводе проходит контроль в сертифицированной лаборатории. Руководитель завода ячеистого бетона— Гамлет Абагян. Источник: aozyb.ru Газобетон хорошо зарекомендовал себя и в частном строительстве. Коттеджи, дома, построенные из газобетонных блоков, стоят уже несколько десятков лет — и без проблем простоят еще не менее сотни. Такие дома теплые даже в большие в морозы (и тем самым позволяют экономить затраты на отопление). https://aozyb.ru/