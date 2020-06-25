«Лететь в задницу». Основатель SuperJob резко высказался об экономике и рынке труда после коронавируса

По словам основателя сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексея Захарова, реальное число потерявших работу людей составляет порядка 10 млн и продолжает расти. При этом, лишь каждый третий официально зарегистрирован безработным.

«Есть понятие „скрытая безработица“ — то есть, де-факто люди уволены, а де-юре они приписаны к умирающим или мертвым предприятиям», — сказал Захаров, приводя в пример отрасль авиаперевозок.

Междугородние авиаперевозки восстановились, международные восстановятся неизвестно когда. Все это обслуживало большое количество сотрудников, включая гастарбайтеров, которые занимались, например, клинингом. Это персонал, который не летал, но был занят в авиаотрасли: производство питания на борту, заправка самолетов — огромное количество неквалифицированного труда.

Авиакомпании старались сохранить квалифицированный персонал: специалистов по аэродромному обслуживанию, диспетчеров, летчиков. Но массовый персонал, так или иначе, сокращали или отправляли на полурабочий день.

Экономика. Развитие. СС0

Огромное количество персонала было занято на аутсорсе — они не работали непосредственно в аэропортах, а в компаниях, у которых были контракты с аэропортами или авиакомпаниями.

«Они все остались без работы за секунду, — отметил Захаров. — И вроде в самой авиаотрасли сокращения небольшие, а в смежных сферах — где-то 50%, где-то 70%, а где-то и 90%".

По мнению эксперта, ждать скорого восстановления экономики не стоит — это понимают в правительстве. Это общемировой процесс.