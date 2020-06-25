Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

«Лететь в задницу». Основатель SuperJob резко высказался об экономике и рынке труда после коронавируса

По словам основателя сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексея Захарова, реальное число потерявших работу людей составляет порядка 10 млн и продолжает расти. При этом, лишь каждый третий официально зарегистрирован безработным.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

«Есть понятие „скрытая безработица“ — то есть, де-факто люди уволены, а де-юре они приписаны к умирающим или мертвым предприятиям», — сказал Захаров, приводя в пример отрасль авиаперевозок.

Междугородние авиаперевозки восстановились, международные восстановятся неизвестно когда. Все это обслуживало большое количество сотрудников, включая гастарбайтеров, которые занимались, например, клинингом. Это персонал, который не летал, но был занят в авиаотрасли: производство питания на борту, заправка самолетов — огромное количество неквалифицированного труда.

Авиакомпании старались сохранить квалифицированный персонал: специалистов по аэродромному обслуживанию, диспетчеров, летчиков. Но массовый персонал, так или иначе, сокращали или отправляли на полурабочий день.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
СС0

Огромное количество персонала было занято на аутсорсе — они не работали непосредственно в аэропортах, а в компаниях, у которых были контракты с аэропортами или авиакомпаниями.

«Они все остались без работы за секунду, — отметил Захаров. — И вроде в самой авиаотрасли сокращения небольшие, а в смежных сферах — где-то 50%, где-то 70%, а где-то и 90%".

По мнению эксперта, ждать скорого восстановления экономики не стоит — это понимают в правительстве. Это общемировой процесс.

«Мы находимся в тяжелейшем кризисе производства. Нас настигла мировая рецессия, и быстро мы из нее не выйдем, — считает основатель SuperJob. — Мы видели документ, который посвящен восстановлению российской экономики. 140 страниц воды и мутной жижи, в которой очень четко читается, что еще два года мы будем лететь в задницу, а потом еще года три из нее медленно выбираться».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость